"Наращивать устойчивость экономики": Путин обсудил бюджет

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года. Перед началом обсуждения президент напомнил о высоком уровне безработицы и назвал главные задачи для экономики страны. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

В частности, российский лидер отметил, что приоритеты нового трехлетнего бюджета должны учитывать вызовы, с которыми столкнулась страна из-за эпидемии коронавируса.

"В большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг. До критического уровня кое-где выросла и безработица", - сказал Путин.

Он напомнил, что в апреле ВВП России упал на 12 процентов, в мае снижение составило 10,9 процента.

Президент отметил, что власти "подставили плечо" отдельным отраслям экономики, бизнесу, работающим людям по всей стране. Путин заявил, что со многими мерами поддержки правительство "попало в точку". В частности, к эффективным решениям можно отнести прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налогов.

Вместе с тем он признал, что все проблемы решить невозможно, поэтому россияне ощутили последствия кризиса. В частности, вырос уровень безработицы. Путин заявил, что в центрах занятости по всей стране зарегистрировано три миллиона человек.

"Когда мы значительно подняли планку выплат по безработице, конечно, многие из тех людей, которые и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в соответствующие службы за этими средствами, – когда они выросли, люди туда пришли", — сказал он.

Президент отметил, что эти люди по-прежнему остаются без работы, несмотря на то, что компании возвращаются к привычному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков.

Путин заявил, что главная задача страны в экономике — восстановление уровня занятости, предоставление людям возможности работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. По его словам, рынок труда должен полностью восстановиться в 2021 году.

Президент подчеркнул, что для роста занятости нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета.

Путин заявил, что при формировании нового бюджета нужно отразить запросы россиян, которые проголосовали за изменение Конституции.

"Мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции", — отметил глава государства.