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"Наращивать устойчивость экономики": Путин обсудил бюджет
Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года. Перед началом обсуждения президент напомнил о высоком уровне безработицы и назвал главные... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:57
владимир путин
экономика
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У деда, конечно, есть время на раскачку. Можно на кресле покачаться.
107
А на раскачку есть время?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
владимир путин, экономика

"Наращивать устойчивость экономики": Путин обсудил бюджет

14:31 16.07.2020 (обновлено: 15:57 16.07.2020)
9769
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года. Перед началом обсуждения президент напомнил о высоком уровне безработицы и назвал главные задачи для экономики страны. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
В частности, российский лидер отметил, что приоритеты нового трехлетнего бюджета должны учитывать вызовы, с которыми столкнулась страна из-за эпидемии коронавируса.
"В большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг. До критического уровня кое-где выросла и безработица", - сказал Путин.
Он напомнил, что в апреле ВВП России упал на 12 процентов, в мае снижение составило 10,9 процента.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:30
Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Президент отметил, что власти "подставили плечо" отдельным отраслям экономики, бизнесу, работающим людям по всей стране. Путин заявил, что со многими мерами поддержки правительство "попало в точку". В частности, к эффективным решениям можно отнести прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налогов.
Вместе с тем он признал, что все проблемы решить невозможно, поэтому россияне ощутили последствия кризиса. В частности, вырос уровень безработицы. Путин заявил, что в центрах занятости по всей стране зарегистрировано три миллиона человек.
"Когда мы значительно подняли планку выплат по безработице, конечно, многие из тех людей, которые и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в соответствующие службы за этими средствами, – когда они выросли, люди туда пришли", — сказал он.
Президент отметил, что эти люди по-прежнему остаются без работы, несмотря на то, что компании возвращаются к привычному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков.
Путин заявил, что главная задача страны в экономике — восстановление уровня занятости, предоставление людям возможности работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. По его словам, рынок труда должен полностью восстановиться в 2021 году.
Президент РФ Владимир Путин
13 июля, 09:47Распространение нового коронавируса
Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин
Президент подчеркнул, что для роста занятости нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета.
Путин заявил, что при формировании нового бюджета нужно отразить запросы россиян, которые проголосовали за изменение Конституции.
"Мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции", — отметил глава государства.
Он призвал сохранить ответственную политику, включая и бюджетное правило, и регулирование уровня инфляции, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость экономики.
Дом правительства России
7 июля, 12:03
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
15741499245
Обсудить 51
Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
У деда, конечно, есть время на раскачку. Можно на кресле покачаться.
16 июля, 15:19
Aleksei Asdf
622201022
А на раскачку есть время?
16 июля, 15:16
ВПВасилий Прекрасноволосый
344201017
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