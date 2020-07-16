В Белоруссии выявили 180 новых случаев COVID-19

"Зарегистрированы 65 623 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 162 280 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.