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В Белоруссии выявили 180 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 180, до 65 623, скончались еще пять пациентов, всего умерших 485, РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
белоруссия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия

В Белоруссии выявили 180 новых случаев COVID-19

14:31 16.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске. Архивное фото
МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 180, до 65 623, скончались еще пять пациентов, всего умерших 485, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На среду число выявленных случаев COVID-19 достигло 65 443, в том числе сообщалось о 480 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
"Зарегистрированы 65 623 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 162 280 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 56 915 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссия
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