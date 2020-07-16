Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
"Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне–июле объём покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля. Там, по-моему, около 4% уже – 3,8%", - сказал Путин.
Сокращение розничных продаж в России началось в апреле, оно произошло впервые с февраля 2017 года и стало рекордным за все время наблюдений. Падение оборота было связано с влиянием коронавируса: на фоне новостей о COVID-19 россияне закупились продуктами в марте, а введение ограничений из-за вируса привело к снижению покупательского спроса.
Ранее Росстат сообщал, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, в апреле оборот снизился на 23,2%. По итогам докризисного первого квартала, оборот ритейла в РФ вырос на 4,4%.