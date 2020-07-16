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Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:53
коронавирус в россии
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, россия, владимир путин, экономика

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

14:30 16.07.2020 (обновлено: 14:53 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
"Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне–июле объём покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля. Там, по-моему, около 4% уже – 3,8%", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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Сокращение розничных продаж в России началось в апреле, оно произошло впервые с февраля 2017 года и стало рекордным за все время наблюдений. Падение оборота было связано с влиянием коронавируса: на фоне новостей о COVID-19 россияне закупились продуктами в марте, а введение ограничений из-за вируса привело к снижению покупательского спроса.
Ранее Росстат сообщал, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, в апреле оборот снизился на 23,2%. По итогам докризисного первого квартала, оборот ритейла в РФ вырос на 4,4%.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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