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Путин назвал критерии для составления бюджета на трехлетний период
Власти должны учитывать настроения россиян, которые приняли поправки к конституции, бюджет на трехлетний период должен соответствовать духу и букве обновленного РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:42
владимир путин
экономика
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60
владимир путин, экономика

Путин назвал критерии для составления бюджета на трехлетний период

14:30 16.07.2020 (обновлено: 14:42 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти должны учитывать настроения россиян, которые приняли поправки к конституции, бюджет на трехлетний период должен соответствовать духу и букве обновленного основного закона, запросам людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы должны иметь в виду, что в связи с принятием конституции, конечно, граждане приняли эти решения по конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновленной конституции, запросам людей", - сказал президент в ходе совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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Владимир ПутинЭкономика
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