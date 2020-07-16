Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику

"Важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов", - сказал Путин в ходе совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.