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Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику
Важно и дальше сохранить ответственную бюджетную политику, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость системы госфинансов, заявил президент России... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:03
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, экономика

Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику

14:29 16.07.2020 (обновлено: 15:03 16.07.2020)
129
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Важно и дальше сохранить ответственную бюджетную политику, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость системы госфинансов, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов", - сказал Путин в ходе совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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