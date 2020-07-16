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Ученые нашли ключевой фактор замедления старения
Результаты исследования британских и немецких ученых показали, что поддержание нормального уровня железа в крови может стать ключевым фактором замедления... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:59
риа наука
болезнь паркинсона
старение
биология
здоровье
открытия - риа наука
эдинбургский университет
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Ясно одно, что ученым довольно убедительно удалось доказать существование одного из факторов старения организма, который явно играет ключевую роль в ускорении метаболизма человека и немаловажным звеном этого биохимического цикла определенно точно, хотя и не явно, скорее всего, играет железо.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
болезнь паркинсона, старение, биология, здоровье, открытия - риа наука, эдинбургский университет

Ученые нашли ключевой фактор замедления старения

14:29 16.07.2020 (обновлено: 23:59 16.07.2020)
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© Depositphotos / busraispirr1001@gmail.comПортрет пожилого человека
Портрет пожилого человека
© Depositphotos / busraispirr1001@gmail.com
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Результаты исследования британских и немецких ученых показали, что поддержание нормального уровня железа в крови может стать ключевым фактором замедления старения и увеличения продолжительности жизни. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
Биологи из Эдинбургского университета в сотрудничестве с коллегами из Института биологии старения Макса Планка в Германии изучили с помощью генетических методов три фактора, связанные с биологическим старением: общая продолжительность жизни; годы жизни без болезней, или период здоровья; и феномен чрезвычайного долголетия.
Биологическое старение — скорость, с которой в организме накапливаются необратимые изменения, приводящие к смертельным заболеваниям, таким как болезни сердца, деменция или рак.
Исследователи объединили анонимную информацию из трех общедоступных баз данных Zenodo, Edinburgh DataShare и Longevity Genomics и получили выборку 1,75 миллиона человек для оценки продолжительности жизни и более 60 тысяч долгожителей.
Ученые проанализировали сводную статистику по общему геному, продолжительности жизни самих людей и их родителей и определили генетические вариации, связанные соответственно с общей продолжительностью жизни, периодом здоровья и долголетием.
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Оказалось, что генные наборы — геномные локусы, отвечающие за нормальный уровень железа, были представлены во всех трех группах. Отсюда авторы сделали вывод, что гены, участвующие в метаболизме железа в крови, во многом ответственны за здоровую долгую жизнь. Статистически они подтвердили эту связь методом математического анализа, известным как менделеевская рандомизация.
"Эти данные убедительно свидетельствуют, что слишком высокий уровень железа в крови сокращает здоровую жизнь, а контроль этого уровня может предотвратить повреждения, связанные с возрастом, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования доктора Пола Тиммерса (Paul Timmers) из Центра глобальных медицинских исследований при Эдинбургском университете. — Мы предполагаем, что наши выводы о метаболизме железа могут объяснять, почему преждевременное старение связано с обилием в рационе красного мяса, богатого железом".
Содержание железа в крови зависит от диеты, а его аномально высокие или низкие уровни приводят с возрастом к болезни Паркинсона, заболеваниям печени и снижению способности организма бороться с инфекциями.
"Наша конечная цель — выяснить, как регулируется старение, и найти пути улучшения здоровья в пожилом возрасте, — говорит еще один автор исследования, доктор Йорис Деелен (Joris Deelen) из Института биологии старения имени Макса Планка. — Все десять обнаруженных нами областей генома, связанных с общей продолжительностью жизни, периодом здоровья и долголетием, — интересные кандидаты для дальнейшего изучения".
Авторы надеются, что результаты их исследования в будущем помогут создать препарат, имитирующий генетическое влияние на метаболизм железа, который станет средством для профилактики возрастных заболеваний и повысит шансы дожить до старости без болезней.
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РИА НаукаБолезнь ПаркинсонастарениебиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаЭдинбургский университет
Популярные комментарии
Ясно одно, что ученым довольно убедительно удалось доказать существование одного из факторов старения организма, который явно играет ключевую роль в ускорении метаболизма человека и немаловажным звеном этого биохимического цикла определенно точно, хотя и не явно, скорее всего, играет железо.
17 июля, 02:21
Nejdanova Aleftina
1310000
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