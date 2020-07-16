В Гидрометцентре не подтвердили данные о связи лесных пожаров с грозами

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сухие грозы - крайне редкое погодное явление, точной статистики по их возникновению нет, поэтому невозможно подтвердить, что более 50% лесных пожаров возникает из-за сухих гроз, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг.
Ранее на заседании комитета Госдумы по ситуации с лесными пожарами глава "Авиалесоохраны" Николай Кривошеев сообщил, что в 55% случаях причина возникновения лесных пожаров летом - это грозы, в отличие от весенний лесных пожаров, когда почти в 100% случаев в них виноват человек.
"Под сухой грозой понимается ситуация, при которой дождь конечно же идет, но если температура в пограничном слое очень высокая, то капли воды этом приграничном слое испаряется. Статистика таких гроз очень недостоверна, их мало. Может быть и существует статистика, что причина лесных пожаров - это сухие грозы… Это редкое событие. Говорить, что половина пожаров из-за сухих гроз, мне трудно, я не готов подтвердить это", - сказал Вильфанд.