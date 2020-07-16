В Гидрометцентре не подтвердили данные о связи лесных пожаров с грозами

"Под сухой грозой понимается ситуация, при которой дождь конечно же идет, но если температура в пограничном слое очень высокая, то капли воды этом приграничном слое испаряется. Статистика таких гроз очень недостоверна, их мало. Может быть и существует статистика, что причина лесных пожаров - это сухие грозы… Это редкое событие. Говорить, что половина пожаров из-за сухих гроз, мне трудно, я не готов подтвердить это", - сказал Вильфанд.