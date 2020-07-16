Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574442304.html
В Гидрометцентре не подтвердили данные о связи лесных пожаров с грозами
Сухие грозы - крайне редкое погодное явление, точной статистики по их возникновению нет, поэтому невозможно подтвердить, что более 50% лесных пожаров возникает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:28
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574270963_0:0:3244:1825_1400x0_80_0_0_500a5899e7adb82b00fbc9d53ef3a0a4.jpg
https://ria.ru/20200711/1574177325.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574270963_0:0:3244:1825_1400x0_80_0_0_500a5899e7adb82b00fbc9d53ef3a0a4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574270963_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cd386714eb47e0cf44fdce39c042fa67.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574270963_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_d74bbc4ebc56b5fdeec14308e7eeaf5f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре не подтвердили данные о связи лесных пожаров с грозами

14:28 16.07.2020
206
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары на Камчатке
Лесные пожары на Камчатке
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
Перейти в фотобанк
Лесные пожары на Камчатке
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сухие грозы - крайне редкое погодное явление, точной статистики по их возникновению нет, поэтому невозможно подтвердить, что более 50% лесных пожаров возникает из-за сухих гроз, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг.
Ранее на заседании комитета Госдумы по ситуации с лесными пожарами глава "Авиалесоохраны" Николай Кривошеев сообщил, что в 55% случаях причина возникновения лесных пожаров летом - это грозы, в отличие от весенний лесных пожаров, когда почти в 100% случаев в них виноват человек.
"Под сухой грозой понимается ситуация, при которой дождь конечно же идет, но если температура в пограничном слое очень высокая, то капли воды этом приграничном слое испаряется. Статистика таких гроз очень недостоверна, их мало. Может быть и существует статистика, что причина лесных пожаров - это сухие грозы… Это редкое событие. Говорить, что половина пожаров из-за сухих гроз, мне трудно, я не готов подтвердить это", - сказал Вильфанд.
Молния над Останкинской телебашней в Москве
11 июля, 08:00Хорошие новости
Пережить грозу и не пострадать от молнии в городе и на даче — советы МЧС
700000
Обсудить 0
Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг СВПД
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику
Президент РФ Владимир Путин
Путин: анализ бюджетного процесса должен учитывать все нюансы
Президент России Владимир Путин
Путин назвал критерии для составления бюджета на трехлетний период
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов
Портрет пожилого человека
Ученые нашли ключевой фактор замедления старения
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
Следствие представило защите Сафронова материалы, составляющие гостайну
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Роухани обсудили ситуацию в Сирии
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
В Белоруссии выявили 180 новых случаев COVID-19
Символ Крымского моста кот Мостик в редакции РИА Новости в Симферополе
Символ Крымского моста кот Мостик начал работать в МИА "Россия сегодня"
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась раньше срока
Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
Адвокат рассказал об иностранцах, причастных к делу о торговле детьми
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский оценил вероятность сложения полномочий представителей ЛДПР
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
Лента новостейМолния