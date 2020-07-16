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Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг СВПД
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили по телефону различные аспекты выполнения СВПД по иранской ядерной программе, сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:42
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
владимир путин
иран
в мире
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, владимир путин, иран, в мире

Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг СВПД

14:28 16.07.2020 (обновлено: 14:42 16.07.2020)
88
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили по телефону различные аспекты выполнения СВПД по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
"Подробно обсуждены различные аспекты выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Владимир Путин подчеркнул, что СВПД остается важным соглашением, способствующим обеспечению глобальной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиВладимир ПутинИранВ мире
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