https://ria.ru/20200716/1574442274.html
Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг СВПД
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили по телефону различные аспекты выполнения СВПД по иранской ядерной программе, сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:28
2020-07-16T14:42
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
владимир путин
иран
в мире
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https://ria.ru/20200714/1574313327.html
1
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, владимир путин, иран, в мире