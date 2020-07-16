Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574442170.html
Путин: анализ бюджетного процесса должен учитывать все нюансы
Анализ бюджетного процесса в России должен учитывать все новые задачи, а также тенденции и вызовы, включая пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_0:0:2817:1585_1400x0_80_0_0_ad48cc0e9f02f87541b833353025c071.jpg
https://ria.ru/20200716/1574442796.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_0:0:2817:1585_1400x0_80_0_0_ad48cc0e9f02f87541b833353025c071.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_305:0:2695:1793_1400x0_80_0_0_2ff2d63220dd8489a433b82ce0d853e4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124382_0:0:2038:2038_1400x0_80_0_0_4ec400486276c72adf7d57bd1a5f4fed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика

Путин: анализ бюджетного процесса должен учитывать все нюансы

14:27 16.07.2020 (обновлено: 14:48 16.07.2020)
153
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Анализ бюджетного процесса в России должен учитывать все новые задачи, а также тенденции и вызовы, включая пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг глава РФ провёл совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-23 годов. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
"По традиции в середине лета мы начинаем работу над новым федеральным бюджетом. И сегодня я просил вас собраться для того, чтобы обсудить приоритеты этого главного финансового документа страны на предстоящий 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Такой анализ, конечно же, должен учитывать и наши новые задачи, и тенденции, вызовы, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, конечно, наша страна", - сказал Путин в ходе совещания.
Он подчеркнул, что "эпидемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения в буквальном смысле заморозили глобальную экономику". Так, в большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг, кое-где до критического уровня выросла и безработица, уточнил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:33
Путин прокомментировал масштабы кризиса в России
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
310002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг СВПД
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Президент России Владимир Путин
Путин назвал критерии для составления бюджета на трехлетний период
Лесные пожары на Камчатке
В Гидрометцентре не подтвердили данные о связи лесных пожаров с грозами
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
Следствие представило защите Сафронова материалы, составляющие гостайну
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал масштабы кризиса в России
LIVE: Владимир Путин проводит совещании по бюджетной политике
Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
"Наращивать устойчивость экономики": Путин обсудил бюджет
Символ Крымского моста кот Мостик в редакции РИА Новости в Симферополе
Символ Крымского моста кот Мостик начал работать в МИА "Россия сегодня"
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость учитывать настроения россиян
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили создать госреестр производителей, использующих ГМО
Рыбы
В Тюменской области с начала года вырастили более 1,5 тысячи тонн рыбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
Лента новостейМолния