Путин: анализ бюджетного процесса должен учитывать все нюансы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Анализ бюджетного процесса в России должен учитывать все новые задачи, а также тенденции и вызовы, включая пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг глава РФ провёл совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-23 годов. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
"По традиции в середине лета мы начинаем работу над новым федеральным бюджетом. И сегодня я просил вас собраться для того, чтобы обсудить приоритеты этого главного финансового документа страны на предстоящий 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Такой анализ, конечно же, должен учитывать и наши новые задачи, и тенденции, вызовы, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, конечно, наша страна", - сказал Путин в ходе совещания.
Он подчеркнул, что "эпидемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения в буквальном смысле заморозили глобальную экономику". Так, в большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг, кое-где до критического уровня выросла и безработица, уточнил президент РФ.
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