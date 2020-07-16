Путин: анализ бюджетного процесса должен учитывать все нюансы

"По традиции в середине лета мы начинаем работу над новым федеральным бюджетом. И сегодня я просил вас собраться для того, чтобы обсудить приоритеты этого главного финансового документа страны на предстоящий 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Такой анализ, конечно же, должен учитывать и наши новые задачи, и тенденции, вызовы, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, конечно, наша страна", - сказал Путин в ходе совещания.