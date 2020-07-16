https://ria.ru/20200716/1574442073.html
Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:26
2020-07-16T14:26
хасан роухани
владимир путин
иран
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хасан роухани, владимир путин, иран, политика