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Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:26
хасан роухани
владимир путин
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политика
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хасан роухани, владимир путин, иран, политика

Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов

14:26 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
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Хасан РоуханиВладимир ПутинИранПолитика
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