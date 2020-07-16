Следствие представило защите Сафронова материалы, составляющие гостайну

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следствие в ходе рассмотрения жалоб на арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Следствие в ходе рассмотрения жалоб на арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова впервые представило защите сведения, составляющие гостайну, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

"Впервые были представлены материалы, составляющие гостайну, в рамках ходатайства следствия об исследовании в суде ряда документов. Это материалы оперативно-разыскной деятельности, полученные в ходе разработки Ивана Сафронова", - рассказал защитник.

"Мы сейчас это увидели. Другой вопрос, можно ли нам будет это комментировать, так как сведения проштампованы. Но мы найдем возможность, чтобы сделать это в рамках закона, для этого нам понадобится время", - добавил Павлов.

По этой причине из зала заседаний Мосгорсуда был удален адвокат Даниил Никифоров – ранее он не давал подписку о неразглашении гостайны.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.