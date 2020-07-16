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Следствие представило защите Сафронова материалы, составляющие гостайну
Следствие в ходе рассмотрения жалоб на арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова впервые представило защите сведения,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:28
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
сша
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", происшествия

Следствие представило защите Сафронова материалы, составляющие гостайну

14:26 16.07.2020 (обновлено: 14:28 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Советник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следствие в ходе рассмотрения жалоб на арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова впервые представило защите сведения, составляющие гостайну, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Впервые были представлены материалы, составляющие гостайну, в рамках ходатайства следствия об исследовании в суде ряда документов. Это материалы оперативно-разыскной деятельности, полученные в ходе разработки Ивана Сафронова", - рассказал защитник.
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос Иван Сафронов в Мосгорсуде
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Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
"Мы сейчас это увидели. Другой вопрос, можно ли нам будет это комментировать, так как сведения проштампованы. Но мы найдем возможность, чтобы сделать это в рамках закона, для этого нам понадобится время", - добавил Павлов.
По этой причине из зала заседаний Мосгорсуда был удален адвокат Даниил Никифоров – ранее он не давал подписку о неразглашении гостайны.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинСШАИван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Происшествия
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