Адвокат рассказал об иностранцах, причастных к делу о торговле детьми

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Адвокат Игорь Трунов, чья контора представляет интересы фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, заявил, что среди родителей этих детей - высокопоставленные должностные лица иностранных стран.
СК начал проверки и завел дело на врачей после гибели младенца в январе в подмосковном Одинцово. Выяснилось, что ребенок был от суррогатной матери. В деле восемь фигурантов, четверо были арестованы вчера, по остальным суд решит сегодня, их обвиняют в торговле детьми. Следствие считает, что они нарушили закон о суррогатном материнстве. Защита называет обвинения необоснованными.
"Не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди, редко, но бывает, что рождается ребенок с отклонениями и умирает, но это не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых высокопоставленные должностные лица иностранных государств", - заявил РИА Новости адвокат.
В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
15 июля, 22:56Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми