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Адвокат рассказал об иностранцах, причастных к делу о торговле детьми
Адвокат Игорь Трунов, чья контора представляет интересы фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, заявил, что среди родителей этих детей -... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:24
игорь трунов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
игорь трунов, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), одинцово, происшествия

Адвокат рассказал об иностранцах, причастных к делу о торговле детьми

14:24 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРепродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Адвокат Игорь Трунов, чья контора представляет интересы фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, заявил, что среди родителей этих детей - высокопоставленные должностные лица иностранных стран.
СК начал проверки и завел дело на врачей после гибели младенца в январе в подмосковном Одинцово. Выяснилось, что ребенок был от суррогатной матери. В деле восемь фигурантов, четверо были арестованы вчера, по остальным суд решит сегодня, их обвиняют в торговле детьми. Следствие считает, что они нарушили закон о суррогатном материнстве. Защита называет обвинения необоснованными.
Юрист Роман Емашев, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде
Вчера, 10:55
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"Не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди, редко, но бывает, что рождается ребенок с отклонениями и умирает, но это не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых высокопоставленные должностные лица иностранных государств", - заявил РИА Новости адвокат.
В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
Эмбриолог, андролог ЭКО клиники NGC Тарас Ашитков, обвиняемый по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
15 июля, 22:56
Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми
1612174
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Игорь ТруновСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоПроисшествия
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