Адвокат рассказал об иностранцах, причастных к делу о торговле детьми

Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Адвокат Адвокат Игорь Трунов , чья контора представляет интересы фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, заявил, что среди родителей этих детей - высокопоставленные должностные лица иностранных стран.

СК начал проверки и завел дело на врачей после гибели младенца в январе в подмосковном Одинцово . Выяснилось, что ребенок был от суррогатной матери. В деле восемь фигурантов, четверо были арестованы вчера, по остальным суд решит сегодня, их обвиняют в торговле детьми. Следствие считает, что они нарушили закон о суррогатном материнстве. Защита называет обвинения необоснованными.

"Не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди, редко, но бывает, что рождается ребенок с отклонениями и умирает, но это не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых высокопоставленные должностные лица иностранных государств", - заявил РИА Новости адвокат.

В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.