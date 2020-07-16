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Лукашевич оценил ситуацию вокруг закрепления особого статуса Донбасса
Власти Украины не собираются закреплять особый статус Донбасса на постоянной основе, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:23
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алексей резников, петр порошенко, александр лукашевич, верховная рада украины, атлантический совет , сша, киев, украина, в мире

Лукашевич оценил ситуацию вокруг закрепления особого статуса Донбасса

14:23 16.07.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Власти Украины не собираются закреплять особый статус Донбасса на постоянной основе, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, в конце июня украинская делегация в контактной группе представила для обсуждения новую версию проекта закона об особом статусе Донбасса и наработки по включению в него "формулы Штайнмайера", но уже через две недели первый заместитель руководителя украинской делегации, вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников на площадке "Атлантического совета" опубликовал свою статью, где прямо заявил, что обсуждать особый статус Донбасса "нет никакого смысла".
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"Словом, власти Украины просто не собираются закреплять особый статус Донбасса на постоянной основе, как это предписано минскими соглашениями, и отражать особенности самоуправления региона в конституции страны. Такой подход принялся оправдывать и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который высказался в духе того, что Украина "является независимым государством, а не бюро исполнения "хотелок" других стран", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Российский дипломат назвал подобную риторику странной, поскольку, во-первых, обязанность провести конституционную реформу с учетом особенностей самоуправления Донбасса прямо вытекает из пункта 11 минских соглашений, и это обязательство Киев взял на себя добровольно, а во-вторых, "на фоне обнародованных на прошлой неделе новых свидетельств грубого вмешательства США во внутренние дела Украины в период президентства Петра Порошенко и осуществления в "ручном и телефонном режимах" внешнего управления из-за океана этой независимой страной".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Он состоит из десяти статей. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца текущего года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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Алексей РезниковПетр ПорошенкоАлександр ЛукашевичВерховная Рада УкраиныАтлантический советСШАКиевУкраинаВ мире
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