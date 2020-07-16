Лукашевич оценил ситуацию вокруг закрепления особого статуса Донбасса

ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Власти Украины не собираются закреплять особый статус Донбасса на постоянной основе, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, в конце июня украинская делегация в контактной группе представила для обсуждения новую версию проекта закона об особом статусе Донбасса и наработки по включению в него "формулы Штайнмайера", но уже через две недели первый заместитель руководителя украинской делегации, вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников на площадке "Атлантического совета" опубликовал свою статью, где прямо заявил, что обсуждать особый статус Донбасса "нет никакого смысла".
"Словом, власти Украины просто не собираются закреплять особый статус Донбасса на постоянной основе, как это предписано минскими соглашениями, и отражать особенности самоуправления региона в конституции страны. Такой подход принялся оправдывать и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который высказался в духе того, что Украина "является независимым государством, а не бюро исполнения "хотелок" других стран", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Российский дипломат назвал подобную риторику странной, поскольку, во-первых, обязанность провести конституционную реформу с учетом особенностей самоуправления Донбасса прямо вытекает из пункта 11 минских соглашений, и это обязательство Киев взял на себя добровольно, а во-вторых, "на фоне обнародованных на прошлой неделе новых свидетельств грубого вмешательства США во внутренние дела Украины в период президентства Петра Порошенко и осуществления в "ручном и телефонном режимах" внешнего управления из-за океана этой независимой страной".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Он состоит из десяти статей. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца текущего года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.