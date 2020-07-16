Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574441734.html
Грузия откроет границы для иностранцев-фрилансеров
Грузия открывает границы для иностранцев-фрилансеров, работающих удаленно, при условии, что им будет разрешен срок пребывания в республике не менее шести... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
георгий гахария
воз
грузия
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:208:3072:1936_1400x0_80_0_0_c28d7e423d3873d2fb785240f4a41d9a.jpg
https://ria.ru/20200716/1574420229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200705/1573911434.html
грузия
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:208:3072:1936_1400x0_80_0_0_c28d7e423d3873d2fb785240f4a41d9a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6b5dd8e87c1fbeed784418e99d2a3601.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_310:0:2358:2048_1400x0_80_0_0_5deff99cae304187bb14f14e30fe0810.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, георгий гахария, воз, грузия, израиль

Грузия откроет границы для иностранцев-фрилансеров

14:23 16.07.2020
1851
© SputnikВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik
Вид на Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Грузия открывает границы для иностранцев-фрилансеров, работающих удаленно, при условии, что им будет разрешен срок пребывания в республике не менее шести месяцев, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития страны.
Данное решение было принято координационным советом правительства и входит в стратегию поэтапного открытия границ для иностранцев.
"Проект рассчитан на тех иностранцев, которые являются фрилансерами, работают дистанционно и могут управлять своим бизнесом из любой точки мира. Правительство Грузии в виде исключения позволит пересечение госграницы иностранным гражданам, которым разрешен срок пребывания в Грузии не менее шести месяцев", - сказано в заявлении ведомства.
"В условиях проекта границы будут открыты так, чтобы с одной стороны максимально защитить здоровье наших граждан, а с другой – допустить в Грузию граждан всех стран, относящихся к вышеупомянутой категории", - заявила министр экономики Натия Турнава журналистам.
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
Вчера, 08:58Распространение нового коронавируса
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1006
Минэкономики также сообщает, что прибывшие иностранцы будут обязаны пройти карантин за свой счет. Ведомство обещает в ближайшие дни обнародовать все детали специального режима въезда иностранцев, после этого начнется прием и рассмотрение заявок.
Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не стала открывать с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.
Пляжный отдых в Сочи
5 июля, 12:20
Планы оптимистичные. Эксперты объяснили, когда откроются границы
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
540002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияВОЗГрузияИзраиль
Рекомендуем
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич оценил ситуацию вокруг закрепления особого статуса Донбасса
Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
Адвокат рассказал об иностранцах, причастных к делу о торговле детьми
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Иван Сафронов
Адвоката Сафронова удалили из суда за отказ дать подписку о неразглашении
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1006
Вид на Тбилиси, Грузия
Правительство Грузии получило право вводить ограничения без режима ЧП
Томаты
Россельхознадзор начнет проверять ввозимые томаты на новый тобамовирус
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
Следствие представило защите Сафронова материалы, составляющие гостайну
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий бизнес ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Граница Южной Осетии и Грузии
В МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский оценил вероятность сложения полномочий представителей ЛДПР
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Пассажирский самолет
Вывозной рейс из Токио во Владивосток планируют 20 июля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Белгазпромбанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
Лента новостейМолния