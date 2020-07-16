Грузия откроет границы для иностранцев-фрилансеров

ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Грузия открывает границы для иностранцев-фрилансеров, работающих удаленно, при условии, что им будет разрешен срок пребывания в республике не менее шести месяцев, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития страны.

Данное решение было принято координационным советом правительства и входит в стратегию поэтапного открытия границ для иностранцев.

"Проект рассчитан на тех иностранцев, которые являются фрилансерами, работают дистанционно и могут управлять своим бизнесом из любой точки мира. Правительство Грузии в виде исключения позволит пересечение госграницы иностранным гражданам, которым разрешен срок пребывания в Грузии не менее шести месяцев", - сказано в заявлении ведомства.

"В условиях проекта границы будут открыты так, чтобы с одной стороны максимально защитить здоровье наших граждан, а с другой – допустить в Грузию граждан всех стран, относящихся к вышеупомянутой категории", - заявила министр экономики Натия Турнава журналистам.

Минэкономики также сообщает, что прибывшие иностранцы будут обязаны пройти карантин за свой счет. Ведомство обещает в ближайшие дни обнародовать все детали специального режима въезда иностранцев, после этого начнется прием и рассмотрение заявок.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля , однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не стала открывать с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.