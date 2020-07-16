Гостиница и просветительский центр откроются на Валааме в сентябре

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Обновленную "Зимнюю гостиницу" и духовно-просветительский центр откроют на Валааме в сентябре, сообщил в интервью РИА Новости игумен Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий.

В четверг в обители для паломников открыли центральную усадьбу и главный храм монастыря – Свято-Преображенский собор.

"На средства благотворителей отремонтировали "Зимнюю гостиницу". Теперь это современная гостиница с удобствами в номерах. В ней же будут оборудованы духовно-просветительский центр, музей современной иконы, иконописная мастерская, где будут давать мастер-классы для начинающих, также откроются певческая школа, конференц-зал. Сейчас идет оснащение здания – мебель и оборудование", - сказал епископ Панкратий.

По его словам, в "Зимней гостинице" будут доступны номера для людей с разным достатком. "Надеемся в сентябре ее открыть", - рассказал игумен.

Он уточнил, что паломники пока не могут останавливаться в монастыре с ночевкой. "Новая "Зимняя гостиница" еще не введена в эксплуатацию, а в остальных гостиницах проходят "обсервацию" все прибывающие на Валаам, кроме туристов и местных жителей", - подытожил владыка.

Ранее епископ Панкратий сообщил, что паломники пока не смогут попасть на богослужения, исповедоваться и причаститься, как и приложиться к мощам и иконам.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.

С 1993 года по настоящее время наместником (игуменом) монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.