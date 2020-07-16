Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200716/1574441481.html
Гостиница и просветительский центр откроются на Валааме в сентябре
Обновленную "Зимнюю гостиницу" и духовно-просветительский центр откроют на Валааме в сентябре, сообщил в интервью РИА Новости игумен Валаамского... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:00
религия и мировоззрение
религия
валаамский монастырь
николай жердев
новости - религия и мировоззрение
возрождение
русская православная церковь
швеция
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152533/48/1525334825_0:0:4032:2268_1400x0_80_0_0_209e1765b70302da0b7ac85634da3954.jpg
https://ria.ru/20200716/1574439205.html
швеция
финляндия
валаам
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152533/48/1525334825_0:0:4032:2268_1400x0_80_0_0_209e1765b70302da0b7ac85634da3954.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152533/48/1525334825_0:0:4032:3024_1400x0_80_0_0_1cc041c9da2ba97638e653b99d607540.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152533/48/1525334825_806:0:3830:3024_1400x0_80_0_0_4d883a74dc64d6743aa0ab7c4a5411e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, валаамский монастырь, николай жердев, новости - религия и мировоззрение, возрождение, русская православная церковь, швеция, финляндия, валаам, ссср, общество

Гостиница и просветительский центр откроются на Валааме в сентябре

15:00 16.07.2020
93
© Фото : предоставлено Оргкомитетом фестиваля "Просветитель"Cпасо-Преображенский Валаамский мужского монастырь в ожидании фестиваля церковного песнопения "Просветитель"
Cпасо-Преображенский Валаамский мужского монастырь в ожидании фестиваля церковного песнопения Просветитель
© Фото : предоставлено Оргкомитетом фестиваля "Просветитель"
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Обновленную "Зимнюю гостиницу" и духовно-просветительский центр откроют на Валааме в сентябре, сообщил в интервью РИА Новости игумен Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий.
В четверг в обители для паломников открыли центральную усадьбу и главный храм монастыря – Свято-Преображенский собор.
"На средства благотворителей отремонтировали "Зимнюю гостиницу". Теперь это современная гостиница с удобствами в номерах. В ней же будут оборудованы духовно-просветительский центр, музей современной иконы, иконописная мастерская, где будут давать мастер-классы для начинающих, также откроются певческая школа, конференц-зал. Сейчас идет оснащение здания – мебель и оборудование", - сказал епископ Панкратий.
По его словам, в "Зимней гостинице" будут доступны номера для людей с разным достатком. "Надеемся в сентябре ее открыть", - рассказал игумен.
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Вчера, 14:00Религия и мировоззрение
Игумен открывшегося туристам Валаама: "Для утешения вырастили ананасы"
Он уточнил, что паломники пока не могут останавливаться в монастыре с ночевкой. "Новая "Зимняя гостиница" еще не введена в эксплуатацию, а в остальных гостиницах проходят "обсервацию" все прибывающие на Валаам, кроме туристов и местных жителей", - подытожил владыка.
Ранее епископ Панкратий сообщил, что паломники пока не смогут попасть на богослужения, исповедоваться и причаститься, как и приложиться к мощам и иконам.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.
С 1993 года по настоящее время наместником (игуменом) монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
100001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияВалаамский монастырьНиколай ЖердевНовости - Религия и мировоззрениеВозрождениеРусская православная церковьШвецияФинляндияВалаамСССРОбщество
Рекомендуем
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь
Валаамский монастырь хочет поставлять форель и мед в Москву и Петербург
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Игумен: в Валаамском монастыре не было случаев заражения COVID-19
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Игумен открывшегося туристам Валаама: "Для утешения вырастили ананасы"
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
Епископ: паломники пока не смогут посетить богослужения на Валааме
Реабилитационный центр Территория роста (Центр Василия Великого)
Подростков-преступников обучат дизайну в Ленобласти
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Клирик Тамбовской епархии умер от COVID-19
Сафронова оставляют под стражей. Видео из Мосгорсуда
Мосгорсуд оставил арест Сафронова в силе
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
Екатеринбургская епархия одобрила идею переименовать Свердловскую область
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Турции будут охранять как объект всемирного наследия
Страны мира. Испания
Саграда Фамилия откроется для посетителей 25 июля
Высоковольтная ЛЭП
Около 40 населенных пунктов под Рузой остались без света из-за непогоды
Эдуард Басурин
В ДНР оценили версию Киева о том, что под Горловкой погиб военный медик
Санкт-Петербург
В Петербурге подтвердили еще 22 случая смерти пациентов с COVID-19
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Туроператоры оценили рост спроса на отдых внутри России
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
Лента новостейМолния