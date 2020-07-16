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Адвоката Сафронова удалили из суда за отказ дать подписку о неразглашении
Одного из адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, Даниила Никифорова удалили с заседания в Мосгорсуде, так как он... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:19
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, сша, происшествия

Адвоката Сафронова удалили из суда за отказ дать подписку о неразглашении

14:19 16.07.2020
755
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Одного из адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, Даниила Никифорова удалили с заседания в Мосгорсуде, так как он отказался дать подписку о неразглашении гостайны, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Даниила Никифорова удалили из судебного заседания, он отказался давать подписку о неразглашении гостайны. Сейчас в зале суда осталось трое адвокатов", - рассказал Павлов.
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
Вчера, 12:59
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от СВР, заявил адвокат
Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы адвокатов на арест Сафронова.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Вчера, 12:18
В Кремле прокомментировали меру пресечения Сафронову
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковСШАПроисшествия
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Следствие представило защите Сафронова материалы, составляющие гостайну
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