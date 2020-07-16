Адвоката Сафронова удалили из суда за отказ дать подписку о неразглашении

"Даниила Никифорова удалили из судебного заседания, он отказался давать подписку о неразглашении гостайны. Сейчас в зале суда осталось трое адвокатов", - рассказал Павлов.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.