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Вывозной рейс из Токио во Владивосток планируют 20 июля
Очередной вывозной рейс из Токио во Владивосток намечен на 20 июля только для граждан, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:27
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Вывозной рейс из Токио во Владивосток планируют 20 июля

14:15 16.07.2020 (обновлено: 14:27 16.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ТОКИО, 16 июл - РИА Новости. Очередной вывозной рейс из Токио во Владивосток намечен на 20 июля только для граждан, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении, опубликованном посольством РФ в Японии в Facebook.
По данным посольства, число мест на борту ограничено, списки будут "формироваться на основании регистрации на госуслугах". Вылет из аэропорта Нарита запланирован на 13.05 по местному времени (07.05 мск).
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"Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - отмечается в сообщении.
В последний раз вывозной рейс в Россию из Токио состоялся 9 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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