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В Красногорске продолжается ликвидация последствий паводка
Почти 400 человек и 73 единицы техники продолжают ликвидировать последствия паводка, произошедшего в подмосковном Красногорске, сообщила глава городского округа РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:07
эльмира хаймурзина
происшествия
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РИА Новости
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353
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эльмира хаймурзина, происшествия

В Красногорске продолжается ликвидация последствий паводка

14:13 16.07.2020 (обновлено: 15:07 16.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРаботники коммунальных служб откачивают воду на улице Вокзальная в Красногорске
Работники коммунальных служб откачивают воду на улице Вокзальная в Красногорске
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Почти 400 человек и 73 единицы техники продолжают ликвидировать последствия паводка, произошедшего в подмосковном Красногорске, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

"Триста восемьдесят человек и 73 единицы техники устраняют последствия паводка в Красногорске… В настоящее время в связи с обильными осадками уровень воды в реках поднялся в среднем от 0,5 до 1 метра, что стало причиной подтоплений в ряде садовых товариществ", - написала Хаймурзина в своем Instagram.

В работах задействованы дорожные и аварийные службы, а также спасатели, отметила она.
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