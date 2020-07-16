В Красногорске продолжается ликвидация последствий паводка

"Триста восемьдесят человек и 73 единицы техники устраняют последствия паводка в Красногорске… В настоящее время в связи с обильными осадками уровень воды в реках поднялся в среднем от 0,5 до 1 метра, что стало причиной подтоплений в ряде садовых товариществ", - написала Хаймурзина в своем Instagram.