В Подмосковье около 10% кафе и баров готовы возобновить работу

"Всего в Московской области насчитывается порядка 6,2 тысячи предприятий общественного питания. Это рестораны, бары, столовые, закусочные, кафе, предприятия быстрого питания. На сегодняшний день возобновить работу готовы порядка 750 предприятий общественного питания. Также в настоящее время 585 летних кафе Подмосковья готовы принять гостей, что соответствует уровню 2019 года", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.