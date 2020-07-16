Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574440847.html
В Подмосковье около 10% кафе и баров готовы возобновить работу
Порядка 10% ресторанов, баров, столовых, закусочных, кафе и предприятий быстрого питания – это около 750 объектов - готовы возобновить работу в Подмосковье в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:10
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572738819_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ad22422f46c29daa27ba80eb228a45c1.jpg
https://realty.ria.ru/20200716/1574433780.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572738819_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ad22422f46c29daa27ba80eb228a45c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572738819_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_176c8318a58716f72b9faa7d2c05bbe1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572738819_410:0:2458:2048_1400x0_80_0_0_4edd214c9ee55b9426e076a323f79da5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье около 10% кафе и баров готовы возобновить работу

14:10 16.07.2020
96
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосетители в кафе
Посетители в кафе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Посетители в кафе. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Порядка 10% ресторанов, баров, столовых, закусочных, кафе и предприятий быстрого питания – это около 750 объектов - готовы возобновить работу в Подмосковье в первый день снятия ограничений, остальные пока не направили уведомление властям, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому предприятия общественного питания могут возобновить работу в Московской области с 16 июля, но с условием соблюдения санэпидтребований.
Отбойный молоток
Вчера, 12:22Новости Подмосковья
В Подмосковье отменили дополнительные ограничения на шумные работы
"Всего в Московской области насчитывается порядка 6,2 тысячи предприятий общественного питания. Это рестораны, бары, столовые, закусочные, кафе, предприятия быстрого питания. На сегодняшний день возобновить работу готовы порядка 750 предприятий общественного питания. Также в настоящее время 585 летних кафе Подмосковья готовы принять гостей, что соответствует уровню 2019 года", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что это порядка 10% от всех предприятий общественного питания, функционирующих на территории Подмосковья.
"С целью возобновления работы предприятий общественного питания в рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором мы разработали определенные правила и требования. Согласно стандарту, руководителям предприятий необходимо направить уведомление о готовности к открытию и функционированию в наше министерство и орган местного самоуправления муниципального образования области", - подчеркнул Разин.
Он отметил, что к объектам общественного питания предъявляются более жесткие ограничительные меры, чем для предприятий сферы услуг.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100001
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19
Врачи из Астрахани прибыли на помощь коллегам в казахстанский Атырау
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
Епископ: паломники пока не смогут посетить богослужения на Валааме
Санкт-Петербург
В Петербурге у причала Дворцовой набережной нашли тело мужчины
Автомобиль Следственного комитета РФ
В подмосковном лесу нашли скелет человека
Томаты
Россельхознадзор начнет проверять ввозимые томаты на новый тобамовирус
Работники коммунальных служб откачивают воду на улице Вокзальная в Красногорске
В Красногорске продолжается ликвидация последствий паводка
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский оценил вероятность сложения полномочий представителей ЛДПР
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий бизнес ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав обязали разработать лицензионные требования по меддеятельности
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили создать госреестр производителей, использующих ГМО
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Игумен: в Валаамском монастыре не было случаев заражения COVID-19
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич оценил ситуацию вокруг закрепления особого статуса Донбасса
Статуя Фемиды в суде
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Пассажирский самолет
Вывозной рейс из Токио во Владивосток планируют 20 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
Лента новостейМолния