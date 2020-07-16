В Подмосковье около 10% кафе и баров готовы возобновить работу

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Порядка 10% ресторанов, баров, столовых, закусочных, кафе и предприятий быстрого питания – это около 750 объектов - готовы возобновить работу в Подмосковье в первый день снятия ограничений, остальные пока не направили уведомление властям, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому предприятия общественного питания могут возобновить работу в Московской области с 16 июля, но с условием соблюдения санэпидтребований.
"Всего в Московской области насчитывается порядка 6,2 тысячи предприятий общественного питания. Это рестораны, бары, столовые, закусочные, кафе, предприятия быстрого питания. На сегодняшний день возобновить работу готовы порядка 750 предприятий общественного питания. Также в настоящее время 585 летних кафе Подмосковья готовы принять гостей, что соответствует уровню 2019 года", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что это порядка 10% от всех предприятий общественного питания, функционирующих на территории Подмосковья.
"С целью возобновления работы предприятий общественного питания в рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором мы разработали определенные правила и требования. Согласно стандарту, руководителям предприятий необходимо направить уведомление о готовности к открытию и функционированию в наше министерство и орган местного самоуправления муниципального образования области", - подчеркнул Разин.
Он отметил, что к объектам общественного питания предъявляются более жесткие ограничительные меры, чем для предприятий сферы услуг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.