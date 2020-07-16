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Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась раньше срока
Температура воды на Черноморском и Азовском побережье России прогрелась до 26 градусов на три-четыре недели раньше срока, это привело к цветению воды и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, черное море, азовское море, новости - туризм, роман вильфанд, гидрометцентр

Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась раньше срока

14:15 16.07.2020
3747
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Температура воды на Черноморском и Азовском побережье России прогрелась до 26 градусов на три-четыре недели раньше срока, это привело к цветению воды и преждевременному образованию смерчей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Водная поверхность прогревалась. Температура на побережье Крыма и Черноморского побережья Кавказа достигла 26, а в отдельные дни 27 градусов, а в Азовском море и 28 градусов, просто "парное молоко" примерно на три-четыре недели раньше обычных сроков", — сказал Вильфанд.
Он отметил негативные явления, которые возникли в связи с такой теплой погодой: у побережья Крыма начала цвести вода, а на курортах Краснодарского края раньше времени стали возникать смерчи.
Как уточнил ученый, в ближайшие дни вода рядом с Крымом станет прохладнее, а значит, чище и свежее.
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