https://ria.ru/20200716/1574440603.html
Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась раньше срока
Температура воды на Черноморском и Азовском побережье России прогрелась до 26 градусов на три-четыре недели раньше срока, это привело к цветению воды и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:15
2020-07-16T14:15
туризм
туризм
черное море
азовское море
новости - туризм
роман вильфанд
гидрометцентр
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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туризм, черное море, азовское море, новости - туризм, роман вильфанд, гидрометцентр
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Температура воды на Черноморском и Азовском побережье России прогрелась до 26 градусов на три-четыре недели раньше срока, это привело к цветению воды и преждевременному образованию смерчей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Водная поверхность прогревалась. Температура на побережье Крыма и Черноморского побережья Кавказа достигла 26, а в отдельные дни 27 градусов, а в Азовском море и 28 градусов, просто "парное молоко" примерно на три-четыре недели раньше обычных сроков", — сказал Вильфанд.
Он отметил негативные явления, которые возникли в связи с такой теплой погодой: у побережья Крыма начала цвести вода, а на курортах Краснодарского края раньше времени стали возникать смерчи.
Как уточнил ученый, в ближайшие дни вода рядом с Крымом станет прохладнее, а значит, чище и свежее.