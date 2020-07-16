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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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В Тюменской области с начала года вырастили более 1,5 тысячи тонн рыбы
Более полутора тысяч тонн рыбы вырастили в Тюменской области за первое полугодие 2020 года, что почти на 300 тонн превышает показатели за аналогичный период... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:04
тюменская область
экономика
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экономика

В Тюменской области с начала года вырастили более 1,5 тысячи тонн рыбы

14:04 16.07.2020
50
© Fotolia / withGod Рыбы
Рыбы
© Fotolia / withGod
ТЮМЕНЬ, 16 июл - РИА Новости. Более полутора тысяч тонн рыбы вырастили в Тюменской области за первое полугодие 2020 года, что почти на 300 тонн превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает департамент агропромышленного комплекса региона.
"В частности, в регионе вырастили 330 тонн сиговых видов рыб, 366 тонн карпа, 195 тонн щуки, 113 тонн сома. Наряду с увеличением количества выращенной рыбы, расширяется и разнообразие видов рыб, выращиваемых в нашем регионе. Сегодня можно попробовать тюменскую пелядь, сома, судака, окуня, различные осетровые и карповые виды", - говорится в сообщении.
Росту показателей способствует. в том числе, развитие индустриального рыбоводства. В бассейнах, садках и прудах было выращено 215 тонн сома, форели и осетровых,, что составляет 14 % от общего количества полученной рыбы.
В настоящее время в Тюменской области имеется 161 рыбоводный участок общей площадью 55,2 тысячи гектаров. Товарное рыбоводство на территории региона осуществляют 69 рыбоводных хозяйств, включая 27 индивидуальных предпринимателей, отметили в департаменте.
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