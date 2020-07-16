В Тюменской области с начала года вырастили более 1,5 тысячи тонн рыбы

"В частности, в регионе вырастили 330 тонн сиговых видов рыб, 366 тонн карпа, 195 тонн щуки, 113 тонн сома. Наряду с увеличением количества выращенной рыбы, расширяется и разнообразие видов рыб, выращиваемых в нашем регионе. Сегодня можно попробовать тюменскую пелядь, сома, судака, окуня, различные осетровые и карповые виды", - говорится в сообщении.