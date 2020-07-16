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В подмосковном лесу нашли скелет человека
Грибники нашли скелетированные человеческие останки в лесу в Подмосковье, следователи организовали проверку, сообщили в ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:03
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
московская область (подмосковье), происшествия

В подмосковном лесу нашли скелет человека

14:03 16.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Грибники нашли скелетированные человеческие останки в лесу в Подмосковье, следователи организовали проверку, сообщили в ГСУСК России по Московской области.
"Пятнадцатого июля в лесном массиве, расположенном в Домодедовском городском округе, грибниками были обнаружены скелетированные останки неизвестного человека. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека, выясняются обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
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