https://ria.ru/20200716/1574440487.html
В подмосковном лесу нашли скелет человека
Грибники нашли скелетированные человеческие останки в лесу в Подмосковье, следователи организовали проверку, сообщили в ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:03
2020-07-16T14:03
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия