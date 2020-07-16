В Госдуме планируют предоставить льготы пострадавшим при терактах

"В ходе проработки с министерством здравоохранения, с руководством фракции "Единая Россия" пришли к выводу, что необходимо расширить категорию на всех пострадавших во всех террористических актах на территории нашей страны… Будем вносить соответствующие изменения в законодательные акты", - сказал Макиев журналистам.

"Было принято, рабочая группа подготовит изменения в закон о борьбе с терроризмом. И в этом законе будет введена новая льготная категория - это лица, пострадавшие от террористической деятельности. Речь идет о гражданах, имеющих инвалидность I и II группы. И вот какие для них будут дополнительные льготы - это и будет предметом работы рабочей группы, в которую войдут представители министерства здравоохранения, министерства труда и соцзащиты, обязательные фонды медицинского страхования, а также депутаты", - сказал Тарасенко.