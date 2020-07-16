https://ria.ru/20200716/1574440418.html
В Госдуме планируют предоставить льготы пострадавшим при терактах
Депутаты планируют внести изменения в законодательство, чтобы предоставить пострадавшим при терактах льготы, сообщили депутаты "Единой России" Зураб Макиев и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:02
2020-07-16T14:20
михаил тарасенко
госдума рф
единая россия
беслан
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил тарасенко, госдума рф, единая россия, беслан, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Депутаты планируют внести изменения в законодательство, чтобы предоставить пострадавшим при терактах льготы, сообщили депутаты "Единой России
" Зураб Макиев и Михаил Тарасенко
.
Макиев ранее внес в Госдуму
законопроект, которым предлагается вести за счет государства лечение за рубежом тех, кто стал инвалидом I или II группы в результате теракта в школе в Беслане
.
"В ходе проработки с министерством здравоохранения, с руководством фракции "Единая Россия" пришли к выводу, что необходимо расширить категорию на всех пострадавших во всех террористических актах на территории нашей страны… Будем вносить соответствующие изменения в законодательные акты", - сказал Макиев журналистам.
По его словам, для проработки документа была создана рабочая группа, которую возглавил первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.
"Было принято, рабочая группа подготовит изменения в закон о борьбе с терроризмом. И в этом законе будет введена новая льготная категория - это лица, пострадавшие от террористической деятельности. Речь идет о гражданах, имеющих инвалидность I и II группы. И вот какие для них будут дополнительные льготы - это и будет предметом работы рабочей группы, в которую войдут представители министерства здравоохранения, министерства труда и соцзащиты, обязательные фонды медицинского страхования, а также депутаты", - сказал Тарасенко.
"В ближайшее время участники рабочей группы проведут детальный расчет по тому набору дополнительных мер поддержки, который необходим гражданам, пострадавшим от террористов. В него могут войти дополнительное санаторно-курортное лечение, расширенные программы реабилитации, в том числе и на базе зарубежных организаций, если необходимую помощь внутри страны не предоставляют, дополнительные ежемесячные выплаты",- рассказал журналистам глава думских единороссов Сергей Неверов
.