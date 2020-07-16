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Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Погибший на окраине Горловки диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:21
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
горловка
в мире
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РИА Новости
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353
60
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, горловка, в мире

Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР

14:00 16.07.2020 (обновлено: 15:21 16.07.2020)
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Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным "Техас"
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Погибший на окраине Горловки диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Шон Фуллер с позывным "Техас", имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела", — сказал он.
По словам Басурина, погибший активно взаимодействовал с украинскими националистами. На его одежде нашли элементы нацистской символики.
Ранее в ДНР сообщили, что в минувший понедельник группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям сил республики в районе населенного пункта Зайцево. Отмечалось, что один человек погиб. Он подорвался на мине, установленной подразделениями украинских силовиков.
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