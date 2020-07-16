Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР

"Шон Фуллер с позывным "Техас", имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела", — сказал он.

По словам Басурина, погибший активно взаимодействовал с украинскими националистами. На его одежде нашли элементы нацистской символики.

Ранее в ДНР сообщили, что в минувший понедельник группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям сил республики в районе населенного пункта Зайцево. Отмечалось, что один человек погиб. Он подорвался на мине, установленной подразделениями украинских силовиков.