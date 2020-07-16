https://ria.ru/20200716/1574440353.html
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Погибший на окраине Горловки диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:00
2020-07-16T15:21
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
горловка
в мире
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донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446396_0:17:709:416_1400x0_80_0_0_4edd9a02d0cee302ffb1a5eb91aefee2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, горловка, в мире