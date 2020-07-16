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Минздрав обязали разработать лицензионные требования по меддеятельности
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала Минздраву до 1 декабря разработать лицензионные требования по всем видам деятельности, которые... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:57
максим дегтярев
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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максим дегтярев, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество

Минздрав обязали разработать лицензионные требования по меддеятельности

13:57 16.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала Минздраву до 1 декабря разработать лицензионные требования по всем видам деятельности, которые относятся к медицинской, говорится в сообщении службы.
"Минздрав России обязан не позднее 1 декабря 2020 года разработать лицензионные требования по всем видам работ и услуг, которые составляют медицинскую деятельность", - сообщает ФАС.
Как отмечают в антимонопольном ведомстве, аналогичное предписание уже было выдано Минздраву в октябре 2017 года, тогда предполагалось, что требования должны быть разработаны до 1 февраля 2018 года, однако это не было сделано.
"В связи с неисполнением предписания в установленный срок должностное лицо министерства было привлечено к административной ответственности в виде штрафа, а срок исполнения предписания определением комиссии был установлен на 30 ноября 2019 года. Однако Минздрав повторно не выполнил выданное предписание в новый срок, поэтому должностное лицо министерства вновь привлечено к административной ответственности в виде штрафа, в связи с чем комиссия ФАС России установила новый срок исполнения предписания", - пояснил заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Максим Дегтярёв, чьи слова приводятся в сообщении.
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Максим ДегтяревЗдоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
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