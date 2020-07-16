Минздрав обязали разработать лицензионные требования по меддеятельности

"Минздрав России обязан не позднее 1 декабря 2020 года разработать лицензионные требования по всем видам работ и услуг, которые составляют медицинскую деятельность", - сообщает ФАС.

Как отмечают в антимонопольном ведомстве, аналогичное предписание уже было выдано Минздраву в октябре 2017 года, тогда предполагалось, что требования должны быть разработаны до 1 февраля 2018 года, однако это не было сделано.