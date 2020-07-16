В Якутии завели дела из-за невыплаты зарплаты рыболовецкими предприятиями

ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Свыше 10 миллионов рублей задолжали работникам рыболовецкие предприятия в арктическом районе Якутии, заведены уголовные дела, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Якутии Анна Колесник.
"Арктическим межрайонным следственным отделом СУСК России по Якутии возбуждены два уголовных дела на МУП "Таймылырский" и рыболовецкую артель "Арктика" в Булунском районе республики … о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев", - отметила Колесник.
Следствием установлено, что МУП "Таймылырский" не выплачивал зарплату сотрудникам с ноября по декабрь 2018 года и за весь 2019 год. На 1 июня 2020 года сумма задолженности перед работниками составила 1 миллион 360 тысяч рублей. При этом предприятием приобретались товарно-материальные ценности, ГСМ на нужды организации. Без зарплаты в прошлом году также остались 94 работника рыболовецкой артели "Арктика", им задолжали свыше 9 миллионов рублей.
"Следственными органами приняты меры по погашению долгов по заработной плате… Полностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками МУП "Таймылырский" и на сумму свыше 8 миллионов рублей погашена задолженность по заработной плате перед работниками артели "Арктика", - добавили в СУСК.
Расследование продолжается. Уголовные дела возбуждены по материалам прокуратуры.