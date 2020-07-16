В Якутии завели дела из-за невыплаты зарплаты рыболовецкими предприятиями

"Арктическим межрайонным следственным отделом СУСК России по Якутии возбуждены два уголовных дела на МУП "Таймылырский" и рыболовецкую артель "Арктика" в Булунском районе республики … о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев", - отметила Колесник.

Следствием установлено, что МУП "Таймылырский" не выплачивал зарплату сотрудникам с ноября по декабрь 2018 года и за весь 2019 год. На 1 июня 2020 года сумма задолженности перед работниками составила 1 миллион 360 тысяч рублей. При этом предприятием приобретались товарно-материальные ценности, ГСМ на нужды организации. Без зарплаты в прошлом году также остались 94 работника рыболовецкой артели "Арктика", им задолжали свыше 9 миллионов рублей.