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В Якутии на пожертвования приобрели три аппарата ИВЛ для больных COVID-19
Три аппарата искусственной вентиляции легких приобрели на пожертвования Якутской топливно-энергетической компании для республиканской клинической больницы, где... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:55
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В Якутии на пожертвования приобрели три аппарата ИВЛ для больных COVID-19

13:55 16.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Три аппарата искусственной вентиляции легких приобрели на пожертвования Якутской топливно-энергетической компании для республиканской клинической больницы, где лечат больных коронавирусом, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Крупные компании, действующие на территории Якутии, направляют пожертвования в целевой фонд будущих поколений республики для борьбы с коронавирусом. По сведениям фонда, кроме ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания", средства направили ПАО "Селигдар", АО "Полиметалл УК", АО "Тарынская золоторудная компания", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (входит в НК "Роснефть"). На более чем 90 миллионов рублей для учреждений здравоохранения Якутии приобретаются медоборудование, лекарства, медицинские изделия и средства защиты.
"Фонд приобрел на средства ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" три аппарата искусственной вентиляции легких, которые установлены на днях в Якутской республиканской клинической больнице", - рассказали в пресс-службе.
По словам заведующего отделением реанимации и анестезиологии больницы Сергея Жирякова, ИВЛ в ковидном отделении востребованы, из 14 имеющихся постоянно заняты от 3 до 8 аппаратов.
Море Лаптевых
15 июля, 16:58Республика Саха (Якутия)
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За прошедшие сутки в регионе выздоровели 108 человек, выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 – в Якутске.
Ранее сообщалось, что режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии по 24 июля. Со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений, вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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