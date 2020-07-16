https://ria.ru/20200716/1574440148.html
В Якутии на пожертвования приобрели три аппарата ИВЛ для больных COVID-19
Три аппарата искусственной вентиляции легких приобрели на пожертвования Якутской топливно-энергетической компании для республиканской клинической больницы, где... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:55
2020-07-16T13:55
республика саха (якутия)
коронавирус в россии
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республика саха (якутия)
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости.
Три аппарата искусственной вентиляции легких приобрели на пожертвования Якутской топливно-энергетической компании для республиканской клинической больницы, где лечат больных коронавирусом
, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Крупные компании, действующие на территории Якутии
, направляют пожертвования в целевой фонд будущих поколений республики для борьбы с коронавирусом. По сведениям фонда, кроме ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания", средства направили ПАО "Селигдар", АО "Полиметалл
УК", АО "Тарынская золоторудная компания", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча
" (входит в НК "Роснефть
"). На более чем 90 миллионов рублей для учреждений здравоохранения Якутии приобретаются медоборудование, лекарства, медицинские изделия и средства защиты.
"Фонд приобрел на средства ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" три аппарата искусственной вентиляции легких, которые установлены на днях в Якутской республиканской клинической больнице", - рассказали в пресс-службе.
По словам заведующего отделением реанимации и анестезиологии больницы Сергея Жирякова, ИВЛ в ковидном отделении востребованы, из 14 имеющихся постоянно заняты от 3 до 8 аппаратов.
За прошедшие сутки в регионе выздоровели 108 человек, выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 – в Якутске
.
Ранее сообщалось, что режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии по 24 июля. Со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений, вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.