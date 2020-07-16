В Якутии на пожертвования приобрели три аппарата ИВЛ для больных COVID-19

ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Три аппарата искусственной вентиляции легких приобрели на пожертвования Якутской топливно-энергетической компании для республиканской клинической больницы, где лечат больных Три аппарата искусственной вентиляции легких приобрели на пожертвования Якутской топливно-энергетической компании для республиканской клинической больницы, где лечат больных коронавирусом , сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Крупные компании, действующие на территории Якутии , направляют пожертвования в целевой фонд будущих поколений республики для борьбы с коронавирусом. По сведениям фонда, кроме ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания", средства направили ПАО "Селигдар", АО " Полиметалл УК", АО "Тарынская золоторудная компания", " Таас-Юрях Нефтегазодобыча " (входит в НК " Роснефть "). На более чем 90 миллионов рублей для учреждений здравоохранения Якутии приобретаются медоборудование, лекарства, медицинские изделия и средства защиты.

"Фонд приобрел на средства ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" три аппарата искусственной вентиляции легких, которые установлены на днях в Якутской республиканской клинической больнице", - рассказали в пресс-службе.

По словам заведующего отделением реанимации и анестезиологии больницы Сергея Жирякова, ИВЛ в ковидном отделении востребованы, из 14 имеющихся постоянно заняты от 3 до 8 аппаратов.

За прошедшие сутки в регионе выздоровели 108 человек, выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 – в Якутске

Ранее сообщалось, что режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии по 24 июля. Со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений, вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания.