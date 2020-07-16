В Удмуртии запретили посещение лесов из-за пожароопасного сезона

УФА, 15 июл – РИА Новости. Власти Удмуртии запретили посещение лесов с 15 июля по 4 августа из-за высокой опасности возможных пожаров, теперь местным жителям, собирающим в лесных массивах ягоды, грибы и травы, грозит штраф, сообщает пресс-служба главы республики.
"В Удмуртии ограничен въезд в леса транспортных средств и установлен запрет на посещение лесов гражданами. Такое решение принято министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды республики в связи с установлением в лесах особого противопожарного режима, а также прогноза установления высокого класса пожарной опасности по условиям погоды", - говорится в сообщении пресс-службы руководства региона.
По данным ведомства, с 15 июля по 4 августа ограничен въезд автомобилей и установлен запрет на посещение лесов гражданами на части территории Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинского лесничеств.
"В этот период не допускается проведение прогулок, массовых мероприятий в лесах, посещение лесов с целью сбора различных недревесных лесных ресурсов - ягод, грибов, трав и т.д. Нарушение ограничений и запрета влечет за собой административную ответственность: штраф на граждан в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
Власти региона информируют, что 16 июля зарегистрировано 13 лесных пожаров на общей площади 1,04 гектаров.
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