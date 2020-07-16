В Удмуртии запретили посещение лесов из-за пожароопасного сезона

"В Удмуртии ограничен въезд в леса транспортных средств и установлен запрет на посещение лесов гражданами. Такое решение принято министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды республики в связи с установлением в лесах особого противопожарного режима, а также прогноза установления высокого класса пожарной опасности по условиям погоды", - говорится в сообщении пресс-службы руководства региона.

"В этот период не допускается проведение прогулок, массовых мероприятий в лесах, посещение лесов с целью сбора различных недревесных лесных ресурсов - ягод, грибов, трав и т.д. Нарушение ограничений и запрета влечет за собой административную ответственность: штраф на граждан в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.