Россельхознадзор начнет проверять ввозимые томаты на новый тобамовирус

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 20 июля будет проверять томаты и перец, ввозимые из других государств, на предмет наличия вируса коричневой морщинистности плодов томата (ToBRFV, представитель рода тобамовирусов), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С 20 июля томат и перец, ввозимый из других государств, будет подвергаться лабораторному контролю на выявление указанного заболевания. Запланирована также оперативная подготовка технологической схемы по идентификации организма, обучение инспекторов Россельхознадзора, занимающихся отбором проб, и сотрудников лабораторий", - сообщили в пресс-службе.
20 июня, 17:35ЗОЖДиетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры
Вирус коричневой морщинистности плода инфицирует овощные культуры, вызывая пятна на листьях и деформацию плода. Он может оставаться в семенах, растительном мусоре и загрязненной почве в течение нескольких месяцев, два основных носителя - томат и перец. По экспертным оценкам, попадание такого вируса или его аналогичного возбудителя в действующую промышленную теплицу может привести к полной гибели в ней всех растений в течение недели.
В июне Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) обратился в ведомство с просьбой обратить внимание на недопущение заноса на территорию РФ опасного вируса. "Мы очень благодарны за эту конструктивную реакцию Россельхознадзора и надеемся, что работа службы будет сосредоточена на недопущении проникновения новых опасных заболеваний на территорию РФ", - сказали в Плодоовощном союзе.
"Россельхознадзор внимательно следит за ситуацией и принимает все меры, чтобы не допустить проникновение заболевания на территорию России. В подведомственном Всероссийском центре карантина растений уже проведен анализ фитосанитарного риска данного заболевания, по результатам которого ведомством инициировано включение вируса коричневой морщинистности плодов томата в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе.