Россельхознадзор начнет проверять ввозимые томаты на новый тобамовирус

"С 20 июля томат и перец, ввозимый из других государств, будет подвергаться лабораторному контролю на выявление указанного заболевания. Запланирована также оперативная подготовка технологической схемы по идентификации организма, обучение инспекторов Россельхознадзора, занимающихся отбором проб, и сотрудников лабораторий", - сообщили в пресс-службе.

Вирус коричневой морщинистности плода инфицирует овощные культуры, вызывая пятна на листьях и деформацию плода. Он может оставаться в семенах, растительном мусоре и загрязненной почве в течение нескольких месяцев, два основных носителя - томат и перец. По экспертным оценкам, попадание такого вируса или его аналогичного возбудителя в действующую промышленную теплицу может привести к полной гибели в ней всех растений в течение недели.