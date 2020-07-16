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Россельхознадзор начнет проверять ввозимые томаты на новый тобамовирус
Россельхознадзор с 20 июля будет проверять томаты и перец, ввозимые из других государств, на предмет наличия вируса коричневой морщинистности плодов томата... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:04
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика

Россельхознадзор начнет проверять ввозимые томаты на новый тобамовирус

14:04 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты
© РИА Новости / Максим Блинов
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Томаты. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 20 июля будет проверять томаты и перец, ввозимые из других государств, на предмет наличия вируса коричневой морщинистности плодов томата (ToBRFV, представитель рода тобамовирусов), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С 20 июля томат и перец, ввозимый из других государств, будет подвергаться лабораторному контролю на выявление указанного заболевания. Запланирована также оперативная подготовка технологической схемы по идентификации организма, обучение инспекторов Россельхознадзора, занимающихся отбором проб, и сотрудников лабораторий", - сообщили в пресс-службе.
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Вирус коричневой морщинистности плода инфицирует овощные культуры, вызывая пятна на листьях и деформацию плода. Он может оставаться в семенах, растительном мусоре и загрязненной почве в течение нескольких месяцев, два основных носителя - томат и перец. По экспертным оценкам, попадание такого вируса или его аналогичного возбудителя в действующую промышленную теплицу может привести к полной гибели в ней всех растений в течение недели.
В июне Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) обратился в ведомство с просьбой обратить внимание на недопущение заноса на территорию РФ опасного вируса. "Мы очень благодарны за эту конструктивную реакцию Россельхознадзора и надеемся, что работа службы будет сосредоточена на недопущении проникновения новых опасных заболеваний на территорию РФ", - сказали в Плодоовощном союзе.
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"Россельхознадзор внимательно следит за ситуацией и принимает все меры, чтобы не допустить проникновение заболевания на территорию России. В подведомственном Всероссийском центре карантина растений уже проведен анализ фитосанитарного риска данного заболевания, по результатам которого ведомством инициировано включение вируса коричневой морщинистности плодов томата в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
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