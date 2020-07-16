https://ria.ru/20200716/1574439596.html
В Калининградской области оценили ситуацию с открытием ресторанов и кафе
Федеральные методики и расчеты, которые утверждены Роспотребнадзором, не позволяют калининградским властям полностью открыть рестораны и кафе, работа которых... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:48
2020-07-16T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон алиханов
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
нальчик
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калининградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон алиханов, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, нальчик, общество
КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости.
Федеральные методики и расчеты, которые утверждены Роспотребнадзором
, не позволяют калининградским властям полностью открыть рестораны и кафе, работа которых ограничена из-за коронавируса
, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов
.
Сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области
с 20 июня. После 10 июля рестораторам разрешили расширить возможности летних веранд и позволили проводить на них свадебные и другие торжества численностью не более 30 человек.
"Мы здесь заложники тех федеральных методик и расчетов, которые утверждены Роспотребнадзором. К сожалению, это такая "ловушка малых чисел", например, сегодня девять заболевших, завтра - 15, и это уже существенный рост заболеваемости. Мы на это указываем, пытаемся вести переговоры, надеюсь, нас услышали", - сказал Алиханов.
По словам губернатора, региональные власти ведут активную работу и с региональным управлением Роспотребнадзора, и с рестораторами. Ожидается, что решение о полноценном возобновлении работы точек общепита примут в пятницу на совещании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией.
"Наша позиция заключается в том, что какие-то шаги в любом случае надо делать. Я настаивал на этих шагах еще неделю назад, но, к сожалению, мы не смогли формально согласовать некоторые подходы. Либо будет подход по открытию везде в режиме загрузки 50%, либо откроем те муниципалитеты, где уровень заболеваемости существенно ниже", - добавил Алиханов.
По данным оперштаба, на 16 июля на COVID-19 в области обследовано 106 тысяч человек, всего выявлено 2662 случая заражения (14 за последние сутки, среди которых один прибывший на работу в регион из Нальчика
). Выздоровели 1867 пациентов (40 — за сутки), скончались 44 человека. Остаются под медицинским наблюдением 289 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.