В Калининградской области оценили ситуацию с открытием ресторанов и кафе

КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Федеральные методики и расчеты, которые утверждены Федеральные методики и расчеты, которые утверждены Роспотребнадзором , не позволяют калининградским властям полностью открыть рестораны и кафе, работа которых ограничена из-за коронавируса , сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов

Сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области с 20 июня. После 10 июля рестораторам разрешили расширить возможности летних веранд и позволили проводить на них свадебные и другие торжества численностью не более 30 человек.

"Мы здесь заложники тех федеральных методик и расчетов, которые утверждены Роспотребнадзором. К сожалению, это такая "ловушка малых чисел", например, сегодня девять заболевших, завтра - 15, и это уже существенный рост заболеваемости. Мы на это указываем, пытаемся вести переговоры, надеюсь, нас услышали", - сказал Алиханов.

По словам губернатора, региональные власти ведут активную работу и с региональным управлением Роспотребнадзора, и с рестораторами. Ожидается, что решение о полноценном возобновлении работы точек общепита примут в пятницу на совещании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией.

"Наша позиция заключается в том, что какие-то шаги в любом случае надо делать. Я настаивал на этих шагах еще неделю назад, но, к сожалению, мы не смогли формально согласовать некоторые подходы. Либо будет подход по открытию везде в режиме загрузки 50%, либо откроем те муниципалитеты, где уровень заболеваемости существенно ниже", - добавил Алиханов.

По данным оперштаба, на 16 июля на COVID-19 в области обследовано 106 тысяч человек, всего выявлено 2662 случая заражения (14 за последние сутки, среди которых один прибывший на работу в регион из Нальчика ). Выздоровели 1867 пациентов (40 — за сутки), скончались 44 человека. Остаются под медицинским наблюдением 289 человек.