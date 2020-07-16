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В Калининградской области оценили ситуацию с открытием ресторанов и кафе
Федеральные методики и расчеты, которые утверждены Роспотребнадзором, не позволяют калининградским властям полностью открыть рестораны и кафе, работа которых... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:48
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антон алиханов
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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В Калининградской области оценили ситуацию с открытием ресторанов и кафе

13:48 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Федеральные методики и расчеты, которые утверждены Роспотребнадзором, не позволяют калининградским властям полностью открыть рестораны и кафе, работа которых ограничена из-за коронавируса, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.
Сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области с 20 июня. После 10 июля рестораторам разрешили расширить возможности летних веранд и позволили проводить на них свадебные и другие торжества численностью не более 30 человек.
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"Мы здесь заложники тех федеральных методик и расчетов, которые утверждены Роспотребнадзором. К сожалению, это такая "ловушка малых чисел", например, сегодня девять заболевших, завтра - 15, и это уже существенный рост заболеваемости. Мы на это указываем, пытаемся вести переговоры, надеюсь, нас услышали", - сказал Алиханов.
По словам губернатора, региональные власти ведут активную работу и с региональным управлением Роспотребнадзора, и с рестораторами. Ожидается, что решение о полноценном возобновлении работы точек общепита примут в пятницу на совещании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией.
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"Наша позиция заключается в том, что какие-то шаги в любом случае надо делать. Я настаивал на этих шагах еще неделю назад, но, к сожалению, мы не смогли формально согласовать некоторые подходы. Либо будет подход по открытию везде в режиме загрузки 50%, либо откроем те муниципалитеты, где уровень заболеваемости существенно ниже", - добавил Алиханов.
По данным оперштаба, на 16 июля на COVID-19 в области обследовано 106 тысяч человек, всего выявлено 2662 случая заражения (14 за последние сутки, среди которых один прибывший на работу в регион из Нальчика). Выздоровели 1867 пациентов (40 — за сутки), скончались 44 человека. Остаются под медицинским наблюдением 289 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьНальчикОбщество
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