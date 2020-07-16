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Туризм
https://ria.ru/20200716/1574439559.html
Туристы рассказали, какие путешествия им кажутся самыми опасными
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, путешествие каким транспортов в период пандемии кажется им наиболее опасным, сообщает Biletix. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:35
туризм
туризм
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568881539_0:194:3127:1953_1400x0_80_0_0_1ea825ef01975d21d1ac97c0a841132e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, какие путешествия им кажутся самыми опасными

22:35 16.07.2020
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© РИА Новости / Даниил АфринРоссийские туристы укладывают багаж в автобус на территории аэропорта Тиват в Черногории
Российские туристы укладывают багаж в автобус на территории аэропорта Тиват в Черногории
© РИА Новости / Даниил Африн
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, путешествие каким транспортов в период пандемии кажется им наиболее опасным, сообщает Biletix.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей.
Оказалось, что поездки на автобусах вызывают страх у трети (33 процента) респондентов. Далее в списке — поезда (так ответили 29 процентов), круизные лайнеры (21 процент) и самолеты (14 процентов).
Кроме того, больше половины туристов отметили, что опасность заразиться в путешествии еще не миновала. Потому три четверти (74 процента опрошенных) поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71 процент — в самолетах, 63 процента — в гостиницах и 53 процента — на курортах и пляжах.
Впрочем, большинство пользователей не готовы финансировать поддержание карантинных мер. Так, 55 процентов опрошенных отметили, что не хотят переплатить за перелет рейсом авиакомпании, которая ввела дополнительные меры санитарной безопасности. Почти столько же, 58 процентов, отказываются платить за это отелям и гостиницам.
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