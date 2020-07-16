Туристы рассказали, какие путешествия им кажутся самыми опасными

Российские туристы укладывают багаж в автобус на территории аэропорта Тиват в Черногории

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, путешествие каким транспортов в период пандемии кажется им наиболее опасным, сообщает Biletix.

Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей.

Оказалось, что поездки на автобусах вызывают страх у трети (33 процента) респондентов. Далее в списке — поезда (так ответили 29 процентов), круизные лайнеры (21 процент) и самолеты (14 процентов).

Кроме того, больше половины туристов отметили, что опасность заразиться в путешествии еще не миновала. Потому три четверти (74 процента опрошенных) поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71 процент — в самолетах, 63 процента — в гостиницах и 53 процента — на курортах и пляжах.