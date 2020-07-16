В Челябинской области умер врач с подозрением на COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости. Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, у которого выявлен условно положительный тест на Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, у которого выявлен условно положительный тест на COVID-19 , скончался в Челябинской области , сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.

В конце мая от COVID-19 скончалась врач-терапевт горбольницы №1 Златоуста , в начале мае скончался врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, а в июне - сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района , а также врач-педиатр детской поликлиники города Миасс

"Зарегистрирована еще одна смерть врача - это сотрудник Верхнеуфалейской центральной городской больницы, который проработал в медучреждении свыше 30 лет. Пока у сотрудника был выявлен только условно положительный тест на коронавирусную инфекцию. Мужчине было 64 года", - говорится в сообщении.

Речь в данном случае, вероятнее всего, идет о семейном очаге, проводится эпидемиологическое расследование, уточняется в сообщении.

Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким коллеги, который всегда пользовался уважением врачей и доверием пациентов, добавляет пресс-служба.

По данным пресс-службы, на утро 16 июля в регионе подтверждены 9786 случаев заражений COVID-19 (140 за стуки). За прошедшие сутки выписаны 135 человек, всего 6223 пациента выздоровели и выписаны из больниц.