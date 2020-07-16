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В Челябинской области умер врач с подозрением на COVID-19
Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, у которого выявлен условно положительный тест на COVID-19, скончался в Челябинской области, сообщила в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:45
2020-07-16T13:45
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РИА Новости
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости.
Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, у которого выявлен условно положительный тест на COVID-19
, скончался в Челябинской области
, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
В конце мая от COVID-19 скончалась врач-терапевт горбольницы №1 Златоуста
, в начале мае скончался врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, а в июне - сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района
, а также врач-педиатр детской поликлиники города Миасс
.
"Зарегистрирована еще одна смерть врача - это сотрудник Верхнеуфалейской центральной городской больницы, который проработал в медучреждении свыше 30 лет. Пока у сотрудника был выявлен только условно положительный тест на коронавирусную инфекцию. Мужчине было 64 года", - говорится в сообщении.
Речь в данном случае, вероятнее всего, идет о семейном очаге, проводится эпидемиологическое расследование, уточняется в сообщении.
Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким коллеги, который всегда пользовался уважением врачей и доверием пациентов, добавляет пресс-служба.
По данным пресс-службы, на утро 16 июля в регионе подтверждены 9786 случаев заражений COVID-19 (140 за стуки). За прошедшие сутки выписаны 135 человек, всего 6223 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.