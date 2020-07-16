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В Челябинской области умер врач с подозрением на COVID-19
Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, у которого выявлен условно положительный тест на COVID-19, скончался в Челябинской области, сообщила в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:45
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353
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В Челябинской области умер врач с подозрением на COVID-19

13:45 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости. Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, у которого выявлен условно положительный тест на COVID-19, скончался в Челябинской области, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
В конце мая от COVID-19 скончалась врач-терапевт горбольницы №1 Златоуста, в начале мае скончался врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, а в июне - сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района, а также врач-педиатр детской поликлиники города Миасс.
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"Зарегистрирована еще одна смерть врача - это сотрудник Верхнеуфалейской центральной городской больницы, который проработал в медучреждении свыше 30 лет. Пока у сотрудника был выявлен только условно положительный тест на коронавирусную инфекцию. Мужчине было 64 года", - говорится в сообщении.
Речь в данном случае, вероятнее всего, идет о семейном очаге, проводится эпидемиологическое расследование, уточняется в сообщении.
Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким коллеги, который всегда пользовался уважением врачей и доверием пациентов, добавляет пресс-служба.
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По данным пресс-службы, на утро 16 июля в регионе подтверждены 9786 случаев заражений COVID-19 (140 за стуки). За прошедшие сутки выписаны 135 человек, всего 6223 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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