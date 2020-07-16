Путин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирус

ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Президенты Ирана и России Хасан Роухани и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора Сирию, ядерную сделку, снятие оружейного эмбарго против Тегерана и коронавирус.
Как следует из релиза, опубликованного на сайте президента Ирана в четверг, Роухани подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества Тегерана, Москвы и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.
Другой темой переговоров стал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
"Заявив необходимость сохранения и реализации СВПД сторонами, подписавшими соглашение, Роухани подчеркнул, необходимость противостоять односторонним подходам, а также действиям и попыткам США противодействовать окончанию оружейного эмбарго против Ирана", - говорится в сообщении.
Президент России, в свою очередь, заявил, что Москва по-прежнему поддерживает соглашение и настаивает на необходимости его сохранения и выполнения. Роухани выразил признательность своему коллеге за позицию по этому вопросу.
Стороны также обсудили коронавирус, подчеркнув необходимость сотрудничества в борьбе с распространением пандемии. Двусторонние отношения в различных сферах и на различных уровнях стали еще одной темой переговоров двух президентов.
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