Путин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирус

Как следует из релиза, опубликованного на сайте президента Ирана в четверг, Роухани подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества Тегерана, Москвы и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Другой темой переговоров стал Совместный всеобъемлющий план действий ( СВПД ) по ядерной программе Ирана.

"Заявив необходимость сохранения и реализации СВПД сторонами, подписавшими соглашение, Роухани подчеркнул, необходимость противостоять односторонним подходам, а также действиям и попыткам США противодействовать окончанию оружейного эмбарго против Ирана", - говорится в сообщении.

Президент России, в свою очередь, заявил, что Москва по-прежнему поддерживает соглашение и настаивает на необходимости его сохранения и выполнения. Роухани выразил признательность своему коллеге за позицию по этому вопросу.

Стороны также обсудили коронавирус, подчеркнув необходимость сотрудничества в борьбе с распространением пандемии. Двусторонние отношения в различных сферах и на различных уровнях стали еще одной темой переговоров двух президентов.