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Война в Сирии
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Путин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирус
Президенты Ирана и России Хасан Роухани и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора Сирию, ядерную сделку, снятие оружейного эмбарго против Тегерана... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:02
война в сирии
коронавирус covid-19
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
владимир путин
сирия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, владимир путин, сирия, в мире

Путин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирус

13:44 16.07.2020 (обновлено: 14:02 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Президенты Ирана и России Хасан Роухани и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора Сирию, ядерную сделку, снятие оружейного эмбарго против Тегерана и коронавирус.
Как следует из релиза, опубликованного на сайте президента Ирана в четверг, Роухани подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества Тегерана, Москвы и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.
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Другой темой переговоров стал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
"Заявив необходимость сохранения и реализации СВПД сторонами, подписавшими соглашение, Роухани подчеркнул, необходимость противостоять односторонним подходам, а также действиям и попыткам США противодействовать окончанию оружейного эмбарго против Ирана", - говорится в сообщении.
Президент России, в свою очередь, заявил, что Москва по-прежнему поддерживает соглашение и настаивает на необходимости его сохранения и выполнения. Роухани выразил признательность своему коллеге за позицию по этому вопросу.
Стороны также обсудили коронавирус, подчеркнув необходимость сотрудничества в борьбе с распространением пандемии. Двусторонние отношения в различных сферах и на различных уровнях стали еще одной темой переговоров двух президентов.
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Война в СирииКоронавирус COVID-19Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиВладимир ПутинСирияВ мире
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