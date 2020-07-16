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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574439369.html
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 35 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 777, до 35 003, всего с начала пандемии умер 1 971 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, румыния

В Румынии число случаев COVID-19 превысило 35 тысяч

13:43 16.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальный служащий в защитном костюме распыляет дезинфицирующее средство в районе румынской столицы Бухареста
Муниципальный служащий в защитном костюме распыляет дезинфицирующее средство в районе румынской столицы Бухареста
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальный служащий в защитном костюме распыляет дезинфицирующее средство в районе румынской столицы Бухареста. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 777, до 35 003, всего с начала пандемии умер 1 971 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 34 226 случаях заражения, 1952 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 35 003 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1971 человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 24,3 тысячи пациентов были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумыния
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