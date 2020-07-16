Смертность в Калининградской области снизилась, заявил губернатор

"В общем и целом могу сказать, что несмотря на эпидемию, на смертность, которую мы видим от коронавируса, у нас идет снижение смертности — на 200 человек меньше умерли за первое полугодие, чем в предыдущем году. К сожалению, негативный вклад коронавирусной инфекции есть, мы его видим в последние месяцы, но тем не менее те усилия, которые мы предпринимаем, правительство, врачебное сообщество, дают результаты", - сказал Алиханов.