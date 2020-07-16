Смертность в Калининградской области снизилась, заявил губернатор

КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Смертность в Калининградской области снизилась, несмотря на коронавирус: за первое полугодие этого года в регионе умерли на 200 человек меньше, чем за такой же период в 2019 году, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.
"В общем и целом могу сказать, что несмотря на эпидемию, на смертность, которую мы видим от коронавируса, у нас идет снижение смертности — на 200 человек меньше умерли за первое полугодие, чем в предыдущем году. К сожалению, негативный вклад коронавирусной инфекции есть, мы его видим в последние месяцы, но тем не менее те усилия, которые мы предпринимаем, правительство, врачебное сообщество, дают результаты", - сказал Алиханов.
По его словам, во многом это стало возможным благодаря усилиям в борьбе с онкологией, открытием центров женского здоровья, а также кардиологических центров. Осенью 2019 года на востоке области в городе Гусеве был открыт региональный сосудистый центр, рассчитанный на более чем 700 хирургических экстренных и плановых вмешательств в год.
"Сегодня губернатором принято решение об открытии еще одного центра на востоке области в Советске. Принято решение о создании сосудистого отделения для лечения острого коронарного синдрома и для лечения инсультов. Центр будет создан в следующем году на базе советской районной больницы", - сказал журналистам министр здравоохранения области Александр Кравченко.
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