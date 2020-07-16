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Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах
Жителей России ожидает продолжительный бархатный сезон на морских курортах, море будет там теплым до начала октября, сообщил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:42
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах

13:42 16.07.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жителей России ожидает продолжительный бархатный сезон на морских курортах, море будет там теплым до начала октября, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг.
"Можно говорить о продолжительном бархатном сезоне (на российских курортах)... Прогнозируется, что хороший бархатный сезон в сентябре и даже начале октября", - сказал Вильфанд.
Как уточнил ученый, температура в морях будет прогреваться до 25-26 градусов.
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