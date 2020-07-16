https://ria.ru/20200716/1574439279.html
Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах
Жителей России ожидает продолжительный бархатный сезон на морских курортах, море будет там теплым до начала октября, сообщил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:42
2020-07-16T13:42
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644276_0:269:3160:2047_1400x0_80_0_0_4754a1655fde5cecefb623dcfe7ca9f6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество