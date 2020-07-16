https://ria.ru/20200716/1574439171.html
В московском транспорте внедрят современные системы очистки воздуха
Современные системы обработки и очистки воздуха планируется внедрять в наземном транспорте Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:40
2020-07-16T13:40
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Современные системы обработки и очистки воздуха планируется внедрять в наземном транспорте Москвы
, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
"Мы постоянно повышаем требования к производителям. Например, раньше современные системы обработки и очистки воздуха были только в метро. Теперь планируем внедрять их и в наземном транспорте", - сообщил Собянин.
Мэр также отметил, что с начала этого года Москва получила 192 вагона для метро, в июне завершилась замена поездов на самой популярной - Таганско-Краснопресненской ветке. На трех линиях метро теперь ходят только новые составы "Москва".
"За минувшие полгода на столичные дороги вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса. До конца года у нас будет около 600 электробусов - ни в одном европейском мегаполисе нет столько", - добавил Собянин.