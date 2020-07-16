В московском транспорте внедрят современные системы очистки воздуха

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Современные системы обработки и очистки воздуха планируется внедрять в наземном транспорте Современные системы обработки и очистки воздуха планируется внедрять в наземном транспорте Москвы , сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

"Мы постоянно повышаем требования к производителям. Например, раньше современные системы обработки и очистки воздуха были только в метро. Теперь планируем внедрять их и в наземном транспорте", - сообщил Собянин.

Мэр также отметил, что с начала этого года Москва получила 192 вагона для метро, в июне завершилась замена поездов на самой популярной - Таганско-Краснопресненской ветке. На трех линиях метро теперь ходят только новые составы "Москва".