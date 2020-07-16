https://ria.ru/20200716/1574439060.html
Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике
Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:27
2020-07-16T14:33
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дмитрий песков
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Владимир Путин проводит совещании по бюджетной политике
LIVE: Владимир Путин проводит совещании по бюджетной политике
2020-07-16T14:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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