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Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике
Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Владимир Путин проводит совещании по бюджетной политике
LIVE: Владимир Путин проводит совещании по бюджетной политике
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике
Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике.
2020-07-16T14:27
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PT8M31S

Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике

14:27 16.07.2020 (обновлено: 14:33 16.07.2020)
136
Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сбалансировать бюджет в этом году сложнее, чем обычно из-за кризиса, вызванного последствиями от эпидемии коронавируса.
По его словам, это требует особого внимания как правительства, так и главы государства.
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