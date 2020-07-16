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Россиян ждет жаркая вторая половина лета
Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной, сообщил в четверг журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:49
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Россиян ждет жаркая вторая половина лета

13:37 16.07.2020 (обновлено: 15:49 16.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной, сообщил в четверг журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что речь идет о второй половине лета, и предупредил, что стоит ожидать изменчивую погоду в разных регионах страны.
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