https://ria.ru/20200716/1574438982.html
В Шереметьево могут создать свободную от вирусов зону
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) тестирует проекты по созданию свободных от вирусов зон в аэропорту "Шереметьево", одной из воздушных гаваней ОАЭ и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:36
2020-07-16T13:52
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распространение нового коронавируса
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
оаэ
шереметьево (аэропорт)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, оаэ, шереметьево (аэропорт), япония, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) тестирует проекты по созданию свободных от вирусов зон в аэропорту "Шереметьево
", одной из воздушных гаваней ОАЭ и Японии
, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
По мнению Дмитриева, "единственный и самый эффективный способ открыть границы" - это проводить тестирование всех пассажиров, вылетающих из страны, перед рейсом.
"Мы начали пилотный проект по тестированию в аэропорту "Шереметьево", одном из аэропортов в ОАЭ и в Японии для того, чтобы отработать модель полного тестирования пассажиров при отлете", - рассказал он.
"Мы называем эту модель virus-free airport hubs (свободные от вирусов воздушные транспортные узлы – ред.), то есть фактически аэропорты, где все люди, приходящие туда, либо тестируются на входе, либо приходят со справками. И мы знаем, что аэропорт в результате этого является чистой проверенной зоной, и дальнейшие рейсы выполняются с наименьшим риском.
Массовое тестирование – ключ к тому, чтобы восстановить туризм и полеты, уверен Дмитриев.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.