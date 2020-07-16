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В Шереметьево могут создать свободную от вирусов зону
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) тестирует проекты по созданию свободных от вирусов зон в аэропорту "Шереметьево", одной из воздушных гаваней ОАЭ и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Шереметьево могут создать свободную от вирусов зону

13:36 16.07.2020 (обновлено: 13:52 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Шереметьево" . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) тестирует проекты по созданию свободных от вирусов зон в аэропорту "Шереметьево", одной из воздушных гаваней ОАЭ и Японии, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
По мнению Дмитриева, "единственный и самый эффективный способ открыть границы" - это проводить тестирование всех пассажиров, вылетающих из страны, перед рейсом.
"Мы начали пилотный проект по тестированию в аэропорту "Шереметьево", одном из аэропортов в ОАЭ и в Японии для того, чтобы отработать модель полного тестирования пассажиров при отлете", - рассказал он.
"Мы называем эту модель virus-free airport hubs (свободные от вирусов воздушные транспортные узлы – ред.), то есть фактически аэропорты, где все люди, приходящие туда, либо тестируются на входе, либо приходят со справками. И мы знаем, что аэропорт в результате этого является чистой проверенной зоной, и дальнейшие рейсы выполняются с наименьшим риском.
Массовое тестирование – ключ к тому, чтобы восстановить туризм и полеты, уверен Дмитриев.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОАЭШереметьево (аэропорт)ЯпонияОбщество
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