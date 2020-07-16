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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574438948.html
В США за сутки выявили более 66,2 тысячи новых случаев коронавируса
Более 66,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, еще 941 человек с COVID-19 скончался, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:36
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 66,2 тысячи новых случаев коронавируса

13:36 16.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 66,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, еще 941 человек с COVID-19 скончался, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 66 273 случая заражения.
Днем ранее эти показатели составляли рекордные 67,4 тысячи случаев заражения и 900 летальных исходов.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 499 398 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 137 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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