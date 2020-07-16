В США за сутки выявили более 66,2 тысячи новых случаев коронавируса

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 66 273 случая заражения.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 499 398 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 137 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.