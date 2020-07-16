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В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Краснодарском крае, несмотря на ряд послаблений и открытие объектов, продлен до 3 августа, сообщил глава Кубани РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

13:34 16.07.2020
56148
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Краснодарском крае, несмотря на ряд послаблений и открытие объектов, продлен до 3 августа, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
По его словам, стабильная эпидобстановка позволяет властям ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растёт процент выздоровевших – 85%. Так, с субботы возобновят работу аквапарки и аттракционы на открытом воздухе, заработают бассейны. Откроются библиотеки без работы читальных залов, возобновят работу учреждения дополнительного образования детей, но только для индивидуальных занятий. Также с субботы смогут возобновить учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
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"Приняли решение продлить режим повышенной готовности в крае до 3 августа. Несмотря на стабильную эпидобстановку, отпускать ситуацию пока рано. В регион продолжает приезжать большое количество отдыхающих. Мы должны обеспечить полную безопасность жителей и гостей края", - пояснил Кондратьев.
Он подчеркнул, что Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, супермаркетах, на некоторых предприятиях.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Краснодарском крае, находящемся на третьем этапе снятия ограничений, за последние сутки было зафиксировано 67 новых случаев COVID-19, 58 человек выздоровели. За весь период с начала пандемии выявлено 6 979 случаев COVID-19, 5 935 больных выздоровели, 92 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
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