В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Краснодарском крае , несмотря на ряд послаблений и открытие объектов, продлен до 3 августа, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев

По его словам, стабильная эпидобстановка позволяет властям ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растёт процент выздоровевших – 85%. Так, с субботы возобновят работу аквапарки и аттракционы на открытом воздухе, заработают бассейны. Откроются библиотеки без работы читальных залов, возобновят работу учреждения дополнительного образования детей, но только для индивидуальных занятий. Также с субботы смогут возобновить учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора

"Приняли решение продлить режим повышенной готовности в крае до 3 августа. Несмотря на стабильную эпидобстановку, отпускать ситуацию пока рано. В регион продолжает приезжать большое количество отдыхающих. Мы должны обеспечить полную безопасность жителей и гостей края", - пояснил Кондратьев.

Он подчеркнул, что Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, супермаркетах, на некоторых предприятиях.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Краснодарском крае, находящемся на третьем этапе снятия ограничений, за последние сутки было зафиксировано 67 новых случаев COVID-19, 58 человек выздоровели. За весь период с начала пандемии выявлено 6 979 случаев COVID-19, 5 935 больных выздоровели, 92 человека скончались.