Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574438706.html
В Гидрометцентре не исключили, что 2020 год станет самым теплым в истории
Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:31
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140696_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a8029dcdb245e803400f881a21588bc2.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140696_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a8029dcdb245e803400f881a21588bc2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140696_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2f3ee446ff16b4f500e9d5c787d4654a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140696_614:761:1901:2048_1400x0_80_0_0_960f678485de0d086a3a0e9d234c8ce3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре не исключили, что 2020 год станет самым теплым в истории

13:31 16.07.2020
249
© РИА Новости / Владимир СергеевМужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Уже несколько месяцев январь, март (несколько месяцев с начала года - ред.) - это были самые теплые месяцы за всю историю наблюдений. Пока на первом месте идет 2016 год... Сейчас 2020 год уверенно идет на втором месте по рангу самых теплых. Может ли он быть на первом месте? Возможно, но то, что в тройку войдет, это точно", - сказал Вильфанд журналистам.
110003
Обсудить 1
Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
В Финский залив выпустили трех нерп и тюленя после реабилитации
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах
Сотрудник полиции
В Уфе похитили банкомат с 2,5 миллиона рублей
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
Ереван готов обсудить с Баку эвакуацию тел погибших военных
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 66,2 тысячи новых случаев коронавируса
Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Россиян ждет жаркая вторая половина лета
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко
Депутат Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа"
Автобус
В московском транспорте внедрят современные системы очистки воздуха
Берлин
В Германии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
Аэропорт Шереметьево
В Шереметьево могут создать свободную от вирусов зону
Машина скорой помощи
В Челябинской области умер врач с подозрением на COVID-19
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Еврокомиссии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Путин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирус
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий бизнес ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Муниципальный служащий в защитном костюме распыляет дезинфицирующее средство в районе румынской столицы Бухареста
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 35 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния