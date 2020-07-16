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В Гидрометцентре не исключили, что 2020 год станет самым теплым в истории
Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:31
2020-07-16T13:31
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140696_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a8029dcdb245e803400f881a21588bc2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, общество