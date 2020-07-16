В Уфе похитили банкомат с 2,5 миллиона рублей

"Мужчина зашёл в магазин под видом рабочего, старательно делал вид, что ремонтирует автомат, затем погрузил его на приготовленную грузовую тележку и спокойно вышел из торговой точки. Добычей преступника стало более 2,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.