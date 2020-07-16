В Уфе похитили банкомат с 2,5 миллиона рублей

УФА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего из магазина в Уфе банкомат с 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
"Дерзкую кражу совершил злоумышленник в Уфе. Сотрудники полиции Ленинского района города разыскивают мужчину, который средь бела дня похитил банкомат из супермаркета. Сообщение о преступлении поступило утром 15 июля. Прибывшие полицейские выяснили, что банкомат из магазина пропал днем ранее", - сообщает башкирская полиция.
Полицейские просмотрели камеру наблюдения и выяснили, как была совершена кража.
"Мужчина зашёл в магазин под видом рабочего, старательно делал вид, что ремонтирует автомат, затем погрузил его на приготовленную грузовую тележку и спокойно вышел из торговой точки. Добычей преступника стало более 2,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и начали розыск преступника. Правоохранители просят помочь очевидцев происшествия.