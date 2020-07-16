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В Уфе похитили банкомат с 2,5 миллиона рублей
Полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего из магазина в Уфе банкомат с 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:48
уфа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уфа, происшествия

В Уфе похитили банкомат с 2,5 миллиона рублей

13:27 16.07.2020 (обновлено: 13:48 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего из магазина в Уфе банкомат с 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
"Дерзкую кражу совершил злоумышленник в Уфе. Сотрудники полиции Ленинского района города разыскивают мужчину, который средь бела дня похитил банкомат из супермаркета. Сообщение о преступлении поступило утром 15 июля. Прибывшие полицейские выяснили, что банкомат из магазина пропал днем ранее", - сообщает башкирская полиция.
Полицейские просмотрели камеру наблюдения и выяснили, как была совершена кража.
Полиция
13 июля, 09:26
В Хабаровске сотрудница полиции вернула оставленные в банкомате деньги
"Мужчина зашёл в магазин под видом рабочего, старательно делал вид, что ремонтирует автомат, затем погрузил его на приготовленную грузовую тележку и спокойно вышел из торговой точки. Добычей преступника стало более 2,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и начали розыск преступника. Правоохранители просят помочь очевидцев происшествия.
6171030
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УфаПроисшествия
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