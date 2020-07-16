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ФАО надеется на расширение сотрудничества с Россией
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) надеется на продолжение и расширение сотрудничества с Россией, сказал заместитель генерального... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:25
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россия, центральная азия, федеральная служба государственной статистики (росстат), европа, оон, экономика

ФАО надеется на расширение сотрудничества с Россией

13:25 16.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкВладимир Рахманин
Владимир Рахманин
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Владимир Рахманин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) надеется на продолжение и расширение сотрудничества с Россией, сказал заместитель генерального директора ФАО и региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин.
"В Российском обзоре значительное внимание уделяется развитию сельских территорий, инфраструктуры сельского, лесного и рыбного хозяйства, укреплению экономических связей между регионами. ФАО и ее московское отделение в процессе работы над Добровольным обзором хорошо сотрудничали с российскими партнерами, прежде всего, с Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. Надеемся на продолжение и расширение этого плодотворного сотрудничества", - сказал Рахманин в ходе онлайн-конференции по итогам презентации Добровольного обзора России по Целям устойчивого развития
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По словам замгендиректора ФАО, перспективной и географически близкой сферой взаимодействия с ФАО является участие в проектной деятельности ФАО в странах Евразийского экономического союза.
Он также поздравил Россию с успешной презентацией первого Добровольного национального обзора о выполнении Целей устойчивого развития. Рахманин отметил, что российский обзор является очень серьезным документом.
"Участвуя в процессе обзора, Россия наглядно продемонстрировала приверженность осуществлению повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - добавил Рахманин.
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Россия 14 июля представила на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию свой Добровольный национальный обзор о выполнении Целей устойчивого развития. Российский обзор готовился Аналитическим центром при правительстве РФ во взаимодействии с Минэкономразвития России, МИД России, Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями. Работа велась в рамках тематических групп – по одной для каждой цели устойчивого развития.
Цели были определены всеми странами-членами ООН в 2015 году, которые условились в первые пять лет представить добровольные обзоры. Концепция устойчивого развития подразумевает удовлетворение текущих потребностей людей без ущерба для возможностей следующих поколений и экосистемы планеты.
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РоссияЦентральная АзияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЕвропаООНЭкономика
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