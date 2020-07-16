ФАО надеется на расширение сотрудничества с Россией

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) надеется на продолжение и расширение сотрудничества с Россией, сказал заместитель генерального директора ФАО и региональный представитель по Европе Центральной Азии Владимир Рахманин.

"В Российском обзоре значительное внимание уделяется развитию сельских территорий, инфраструктуры сельского, лесного и рыбного хозяйства, укреплению экономических связей между регионами. ФАО и ее московское отделение в процессе работы над Добровольным обзором хорошо сотрудничали с российскими партнерами, прежде всего, с Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации . Надеемся на продолжение и расширение этого плодотворного сотрудничества", - сказал Рахманин в ходе онлайн-конференции по итогам презентации Добровольного обзора России по Целям устойчивого развития

По словам замгендиректора ФАО, перспективной и географически близкой сферой взаимодействия с ФАО является участие в проектной деятельности ФАО в странах Евразийского экономического союза.

Он также поздравил Россию с успешной презентацией первого Добровольного национального обзора о выполнении Целей устойчивого развития. Рахманин отметил, что российский обзор является очень серьезным документом.

"Участвуя в процессе обзора, Россия наглядно продемонстрировала приверженность осуществлению повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - добавил Рахманин.

Россия 14 июля представила на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию свой Добровольный национальный обзор о выполнении Целей устойчивого развития. Российский обзор готовился Аналитическим центром при правительстве РФ во взаимодействии с Минэкономразвития России, МИД России, Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями. Работа велась в рамках тематических групп – по одной для каждой цели устойчивого развития.