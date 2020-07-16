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Депутат Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа"
Сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в Верховной раде Украины Ирина Геращенко заявила, что вызвала "на дуэль" РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:24
партия "слуга народа"
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
украина
в мире
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РИА Новости
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353
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партия "слуга народа", европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире

Депутат Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа"

13:24 16.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко . Архивное фото
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в Верховной раде Украины Ирина Геращенко заявила, что вызвала "на дуэль" по русскому языку автора законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке, депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит этот документ.
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"Я вызываю господина Бужанского на дуэль - написать диктант по русскому языку. Он его не знает, друзья. Я уверяю вас, что он неграмотный, он не знает русского языка, он и суржика не знает", - заявила Геращенко в четверг на митинге против восстановления обучения на русском в школах Украины, который проходит возле здания Верховной рады.
Геращенко сказала, что на Украине никто не запрещает знать и использовать разные языки, в том числе русский, но государственным должен быть только украинский язык.
Кроме того, она отметила, что сама выросла в "двуязычной семье" и училась в русскоязычной школе. Но в университете ее друзья убедили перейти в общении на украинский язык.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев
10 июля, 10:07
Экс-депутат Рады увидел в законе о госязыке "гвоздь в невозврат Крыма"
22300111
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Партия "Слуга народа"Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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