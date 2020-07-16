Депутат Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа"

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Сопредседатель фракции партии " Сопредседатель фракции партии " Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко в Верховной раде Украины Ирина Геращенко заявила, что вызвала "на дуэль" по русскому языку автора законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке, депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит этот документ.

"Я вызываю господина Бужанского на дуэль - написать диктант по русскому языку. Он его не знает, друзья. Я уверяю вас, что он неграмотный, он не знает русского языка, он и суржика не знает", - заявила Геращенко в четверг на митинге против восстановления обучения на русском в школах Украины, который проходит возле здания Верховной рады.

Геращенко сказала, что на Украине никто не запрещает знать и использовать разные языки, в том числе русский, но государственным должен быть только украинский язык.

Кроме того, она отметила, что сама выросла в "двуязычной семье" и училась в русскоязычной школе. Но в университете ее друзья убедили перейти в общении на украинский язык.