Источник: ростовский суд арестовал еще четырех предполагаемых членов ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще четверым предполагаемым членам ячейки "Исламского государства"* в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее суд арестовал до 10 августа первого из пятерых подозреваемых.
"Еще четверым подозреваемым суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал источник.
Как ранее сообщила ФСБ, члены ячейки готовили нападения на сотрудников полиции и планировали теракты в медицинских и учебных заведениях. Отмечалось, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецназа ФСБ и подорвал самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения. В Ростове-на-Дону были задержаны остальные пять членов группы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.