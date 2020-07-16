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Источник: ростовский суд арестовал еще четырех предполагаемых членов ИГ*
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще четверым предполагаемым членам ячейки "Исламского государства"* в Ростовской области, сообщил РИА... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:18
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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ростовская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Источник: ростовский суд арестовал еще четырех предполагаемых членов ИГ*

13:18 16.07.2020
108
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще четверым предполагаемым членам ячейки "Исламского государства"* в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее суд арестовал до 10 августа первого из пятерых подозреваемых.
"Еще четверым подозреваемым суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал источник.
Как ранее сообщила ФСБ, члены ячейки готовили нападения на сотрудников полиции и планировали теракты в медицинских и учебных заведениях. Отмечалось, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецназа ФСБ и подорвал самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения. В Ростове-на-Дону были задержаны остальные пять членов группы.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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