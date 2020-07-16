https://ria.ru/20200716/1574437803.html
Блогер Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы
Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов привлек в качестве помощника еще одного известного YouTube-блогера Илью Мэддисона (настоящее имя — Илья Давыдов)... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:16
2020-07-16T13:56
василий власов
лдпр
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий власов, лдпр, госдума рф, общество
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов
привлек в качестве помощника еще одного известного YouTube-блогера Илью Мэддисона (настоящее имя — Илья Давыдов). Об этом РИА Новости сообщил сам депутат.
"Очень популярный видеоблогер Илья Мэддисон тоже стал моим помощником на общественных началах. Вчера я забрал его удостоверение. Его называют королем российского YouTube
, он первый, кто начал вообще делать обзоры", — рассказал Власов.
По его словам, блогер — профессиональный киберспортсмен и делает обзоры компьютерных игр.
"Не так давно в Госдуме мы проводили круглый стол на эту тему. Действительно, это такое важнейшее направление. Во всем мире оно приносит странам миллионы и миллиарды долларов дохода. У нас, к сожалению, государство это не поддерживает. <...> Как помощник депутата он будет заниматься киберспортом и развитием киберспорта вообще", — сказал Власов.
Летом прошлого года помощником депутата стал блогер Юрий Хованский, известный по таким проектам, как "Шаверма-патруль", "Бич-закупка", "Russian Stand-up", "Бомбилы" и позиционирующий себя как первый стендап-комик в Рунете.
Хованский, по словам Власова, продолжает работать его помощником. В частности, он получает обращения от россиян и направляет их парламентарию.