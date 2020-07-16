Блогер Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы

"Не так давно в Госдуме мы проводили круглый стол на эту тему. Действительно, это такое важнейшее направление. Во всем мире оно приносит странам миллионы и миллиарды долларов дохода. У нас, к сожалению, государство это не поддерживает. <...> Как помощник депутата он будет заниматься киберспортом и развитием киберспорта вообще", — сказал Власов.