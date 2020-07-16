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На палестинских территориях выявили более 460 случаев COVID-19
Более 460 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, два человека скончались, сообщила министр здравоохранения Палестины Май РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:14
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коронавирус covid-19
палестина
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, палестина

На палестинских территориях выявили более 460 случаев COVID-19

13:14 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ГАЗА, 16 июл - РИА Новости. Более 460 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, два человека скончались, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Два гражданина скончались, 463 случая заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, общее количество заражений составляет 8643 человека. На данный момент больны более 7 тысяч человек", - сказала эль-Кела на брифинге.
По ее словам, 17 пациентов находятся в реанимации, в том числе шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.
На данный момент на палестинских территориях скончались 49 человек с коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Палестина
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