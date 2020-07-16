https://ria.ru/20200716/1574437676.html
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
Следователи выяснят причины гибели женщины после операции по липосакции в одном из медицинских центров на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:13
2020-07-16T13:13
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Следователи выяснят причины гибели женщины после операции по липосакции в одном из медицинских центров на севере Москвы
, сообщила журналистам старший помощник ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова
.
"По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.
По предварительным данным, женщина 1985 года рождения обратилась в частную медклинику на севере столицы, чтобы сделать липосакцию, однако после процедуры она скончалась в операционном отделении.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти".
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, у женщины остановилось сердце, когда врачи начали выводить ее из-под наркоза.